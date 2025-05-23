¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éð´ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÅÄÃæ±ÍÅÍ¤ÎÉð´ï¡È¥·¥å¡¼¥È¡É¤ËÃ¦Ë¹
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3-2ºå¿À¡Ê22Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
8²ó¡¢¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤Ã¤¿ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤«¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ïµð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¼«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¥Ê¥¤¥ó¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨·â¤Ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¡£Åê¤²¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæÅê¼ê¤Î¡ÈÅÁ²È¤ÎÊõÅá¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î2µå¤Ï¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3µåÌÜ¤«¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¡£Åö¤Æ¤ì¤Ð¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Ç1ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åê¤²Â³¤±¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¿¹²¼Áª¼ê¤ò6µåÌÜ¤Ç¥µ¡¼¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¤È¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥²¥Ã¥Ä¡¼¡£
¡ÖÁê¼ê¤«¤é¤·¤¿¤é¶¼°Ò¤À¤È»×¤¦¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Éð´ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤è¤¯Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤ËÅÄÃæÅê¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£
Â³¤¯º¸ÂÇ¼Ô¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤ò¿½¹ð·É±ó¤·¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¡£±¦¤ÎÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿ÅÄÃæÅê¼ê¡£¥·¥å¡¼¥È3µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÁê¼ê¤Î½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤¯¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ëÅÄÃæÅê¼ê¤Î¥¿¥Õ¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÃæÅê¼ê¤Ï¤³¤ì¤Ç6ÀïÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£