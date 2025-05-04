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Lamine Yamal ya tiene heredero... ¡también en el Barça! Conoce las diabluras de Adam Qaroual, la nueva perla del club azulgrana y que con 12 años ya es objeto de deseo de muchos equipos europeos pic.twitter.com/8ho1SotO6S— MARCA (@marca) May 2, 2025