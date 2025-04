地球に刻まれたローマ字で名前を表示してみよう！#アースデイ

4月22日はアースデイです。

NASAの公式 X(旧Twitter)アカウントは、この日に合わせて、地球観測衛星「Landsat(ランドサット)」が撮影した画像だけでアルファベットを綴れるウェブアプリ「Your Name in Landsat」を紹介しました。

まずは下記リンクへアクセスしてみてください。

https://landsat.gsfc.nasa.gov/apps/YourNameInLandsat-main/

【▲ Webアプリ「Your Name In Landsat」の画面。文字を入力して、Enterを押すだけで地球に刻まれたローマ字をならべることができる(Credit: NASA)】

画面下部の入力欄に、表示したい文字列(ローマ字)を入力します。Enter キーを押すと、Landsat が撮影した地表の中から、入力した文字に見える写真が自動的に並びます。Enter キーの右隣にあるアイコンから、生成した画像をダウンロードしたりシェアすることが可能です。

NASAはこのアプリについて「衛星から見た地球の特徴を使って、あなたやペット、家族など大切な人の名前を綴りましょう」と紹介しています。

あなたの入力した文字はどのように表示されたでしょうか?ぜひ生成した画像をSNSなどでシェアしてみてください!

文・編集/sorae編集部

関連記事フレデフォート・ドーム:小惑星とみられる天体の衝突で形成された世界自然遺産あなたの誕生日にハッブル 宇宙 望遠鏡が撮影した天体は? NAS A設立記念日に紹介された特設サイト参考文献・出典 NAS A - Your Name In Landsat