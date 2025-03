法人向け研修プログラム「AXSC Business」を提供開始 / OMEGA×Swatch 『MISSION TO THE PINK MOONPHASE』【まとめ記事】

パーソナルアクセラレーターのAxla合同会社は、企業向け研修プログラム 「AXSC Business」 を正式リリースした。本プログラムは、 アントレプレナーシップ教育 ✕ 生成AI活用を通じて、“組織の未来を創れる人材(みらつく人材)” を育てる研修プログラムだ。2025年、VUCA(不確実性・複雑性・変動性の時代) が加速し、変化の激しい市場変化と生成AIの台頭により、企業は従来の枠組みでは競争優位を維持できなくなっている。現状維持ではなく、新しい時代に柔軟に対応し、生成AIと共存しながら生産性を最大化できる人材こそが、これからの企業の成長を支える鍵となる。同社では、このような人材のことを「みらつく人材」と定義し、「アントレプレナーシップ × 生成AI」を組み合わせ、即実践可能なスキルを短期間で習得できる研修を開発した。これにより、社員一人ひとりが自ら業務を変革し、企業全体の競争力を高めることを目指す。

■多彩な機能と極上の座り心地!理想の特等席を実現する、ハンガー付きメッシュチェアサンワサプライ株式会社は、快適さと機能性を兼ね備えたメッシュバックチェア「SNC-NET25BK」を発売する。ヘッドレスト、ランバーサポート、収納式フットレスト付きで長時間の作業を快適にサポートする。また、通気性の高いメッシュ素材の背もたれとクッション性のある座面で抜群のすわり心地を提供する。背もたれ・ヘッドレストにメッシュ素材を採用している。熱や湿気を逃がし、蒸れにくく快適な座り心地を実現する。背もたれの裏に、衣服をかけておけるハンガーが付いている。ジャケットやシャツの型崩れを防ぐ。ハンガーは高さを変更できるので、長めのコートを掛けたり、椅子の脚に裾が擦れるのを防ぐ。■Swatch、OMEGA×Swatch 『MISSION TO THE PINK MOONPHASE』が 4月1日より限定発売年に一度のピンクムーンを祝い、Swatch からBioceramic MoonSwatch 『MISSION TO THE PINK MOONPHASE 』が発売される。このユニークなタイムピースは、2025年4月1日から4月13日まで厳選されたスウォッチストアで購入できる。販売されるストアには特別にピンクのRolling Planet ミニチュアカーが飾られる。販売店舗は日々変わるため日本中を旅するピンクのミニチュアカーがチェックインするストアをスウォッチ公式SNSでチェック!■ケーブルに取り付けるだけで、充電状況を把握できる!PD240W対応のType-C変換アダプタサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブルに取り付けるだけで、V(電圧)・A(電流)・W(電力)を見える化でき、充電状況が把握できるPD240Wや映像出力に対応したType-C変換アダプタ「500-USB094」を発売した。ケーブルに取り付けるだけでV(電圧)・A(電流)・W(電力)を手軽に確認することができる。充電状況の把握や、お手持ちのケーブル・充電器の性能チェックに使うことができる。また、充電モニターは暗い場所でもはっきり見ることができる。■フード&グッズを大公開!『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク史上初、「映画ドラえもん」の世界が4Dアトラクションで体験できる、「映画ドラえもん」シリーズ45周年記念最新作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』の公開記念アトラクション『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』を、2025年2月14日(金)〜2025年8月17日(日)の期間限定で開催する。パークでは、新アトラクションの誕生を記念して、『ドラえもん 4-D アート・アドベンチャー 〜のび太の絵世界物語〜』の世界へさらに没入できるオリジナル商品をフードは2025年2月13日(木)から、グッズは2025年2月14日(金)から発売中だ。