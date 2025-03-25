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Reversible reduction in brain myelin content upon marathon running | Nature Metabolism
Your Brain Might Start 'Eating Itself' During Strenuous Endurance Exercise : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/your-brain-might-start-eating-itself-during-strenuous-endurance-exercise
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