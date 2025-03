「新とびきりトマト＆レタス 〜和風ジンジャーソース〜」が登場！「モスバーガー 2025年度商品方針発表会」

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは2025年3月19日(水)〜5月中旬まで、全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」を期間限定で新発売した。期間は、5月中旬まで。同時に“新とびきり”シリーズのパティが2枚になった“ダブル”の販売も開始した。発売に先立ち、2025年3月12日(水)、報道関係者向けに2025年度の商品方針を説明する「モスバーガー 2025年度商品方針発表会」を開催した。

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、国産牛を 100%使用したパティの"新とびきり"シリーズの最新作を期間限定で発売する。本商品の発表と合わせて、当チェーンの2025年度の商品方針をご説明する「モスバーガー 2025年度商品方針発表会」を、2025年3月12日(水)に開催する。■来店頻度の向上に繋がる施策や、物販カテゴリーも強化発表会は、株式会社モスフードサービス代表取締役社長 中村 栄輔氏の挨拶から始まった。同社では、創業の心である「感謝される仕事をしよう」という原点を思い起こすと同時に、いつも支えてくださっている地域の方々やお客様に感謝する日として、1972年に初めてモスバーガー店舗(実験店)がオープンした3月12日を「モスの日」に制定している。そして1997年より毎年「モスの日」に、植物の栽培セットや植物の種などをプレゼントしている。株式会社モスフードサービス代表取締役社長 中村 栄輔氏今年は3月12日(水)と13日(木)の2日間、"大玉トマト麗夏の種"を、感謝の気持ちを伝えるリーフレットとともにプレゼント。トマトの花言葉は"感謝"です。あらためて創業の心を胸に刻み、「ありがとう」の言葉の飛び交うお店づくりに努めていくとした。「お客様が弊社に求めていらっしゃるのは、価格に見合う品質。つまり、価格は元より、価値が重要であると考えています。商品の美味しさや品質はもちろん、店舗の居心地やサービスなどの総合的なものをあらわします。」と、同社のサービスを語った。同社は昨年より、商品のグラデーション戦略をスタートし、レギュラー価格帯の商品の継続的な改良とともに、付加価値を高めたプレミアム価格帯の商品、超プレミアム価格帯の商品という3つの価格帯の商品戦略を進めてきた。「新とびきり」シリーズは累計1600万食を突破している。付加価値を高める商品を展開するとともに、2025年度は来店頻度の向上に繋がる施策や、物販カテゴリーの強化にも継続的に取り組んでいくとした。■「和ごころエンジョイ層」の獲得を目指す株式会社モスフードサービス 上席執行役員 マーケティング本部長 千原 一晃氏からマーケティング戦略についての説明があった。株式会社モスフードサービス 上席執行役員 マーケティング本部長 千原 一晃氏日本文化や日本食を楽しむ心を「和ごころ」と名付け、2024年度からは「和ごころエンジョイ」をキャッチフレーズとして掲げている。これまでの30〜40代男性を基本ターゲットとしつつ、さらに30〜40代女性や若年層(男女)を加えた「和ごころエンジョイ層」の獲得を目指している。具体的には、高付加価値・来店頻度向上・物販カテゴリー強化により、モスファンの創出と常連化を目指す。1. 高付加価値レギュラー価格帯・プレミアム価格帯・超プレミアム価格帯の3つに細分化し、それぞれの商品を強化する。2. 来店頻度向上商品は、ティーやディナーの品揃えをさらに強化する。具体的には、ふんわりスフレパンケーキ・熱々よもぎボール〜粒あん〜・新とびきりチーズ(ダブル)などを投入する。またマーケティングから One to One マーケティングへ切り替える。今まではテレビが中心であり、すべてのお客さまへ画一的なコミュニケーションだった。これからは、お客さまそれぞれに合わせた最適なコミュニケーションを実現する。3. 物販カテゴリー強化「味源 モスバーガーポテト テリヤキバーガー風味」、UHA 味覚糖との初コラボ商品「つむモスグミ」などのようなコラボ商品の投入により、物販を強化する。モスバーガーでは、新生活の疲れにパワーチャージを意識し、頑張る新社会人に向けた春キャンペーンの商品として、「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」を期間限定で新発売する。同時に"新とびきり"シリーズのパティが2枚になった"ダブル"も販売する。明日への活力を生み出すだけでなく、見た目も鮮やかで味もバランスの良いハンバーガーとなっている。「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」■女性人気の高い生姜を採用!「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」株式会社モスフードサービス 商品本部 商品開発部 グループリーダー 大久保 歌寿氏は、新商品を説明した。株式会社モスフードサービス 商品本部 商品開発部 グループリーダー 大久保 歌寿氏〇「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」(670円) *期間限定「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」は、女性人気の高い生姜を採用し、香り高い国産生姜のジンジャー醤油ソースに仕上げた。モスの契約農家から仕入れたレタスとトマトの上に国産牛100%使用のパティ※を乗せ、オニオンスライス、和風ジンジャーソースを合わせた。ソースには、野菜やパティと相性が良く、香り高い国産生姜を たっぷりと使用し、はちみつや三温糖で辛さを和らげつつ、焦がし醤油の風味をアクセントに加えました。彩り豊かな野菜とパティをバランスよく食べられる、新生活のパワーチャージにぴったりの商品だ。※パティに含まれる牛肉は、100%国産。はちみつ入りのソースを使用している。「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」〇「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜(3個入り)」(260円)台湾のナイトマーケットの定番菓子「QQボール」をアレンジした。北海道産あずきを使用した粒あんを、よもぎパウダーを練りこんだもちもちの生地で包んで揚げたスイーツ。よもぎの香りとあずきの甘さがふんわりと広がり、外はサクッと、中はもちっとした食感を楽しめる。冷めてももっちりとした食感が保たれるよう、生地作りにもこだわった。中身が大変熱くなっているため、半分に割って食べる。「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜(3個入り)」〇「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」(Sサイズ350円 Mサイズ430円)桃翠園が生産し、モスのバニラシェイクに合うようにオリジナルでブレンドした出雲抹茶をソースに仕立てた。抹茶の持つ苦み、香りや鮮やかな緑色といった特徴を濃厚に感じられるソースを、柔らかな甘みのあるモスシェイクのバニラと混ぜて楽しめる。豊かな香りと程よい渋みや苦みを感じられる、抹茶好きの方に向けたシェイクだ。セット価格に140円追加していただくと、セットドリンクとしてMサイズを選択できる。「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」〇びきりの香りに癒されて♪「トマレタジンジャーアロマ」プレゼントキャンペーン新商品発売に合わせ、2025年3月12日(水)〜3月23日(日)までモスバーガー公式X(@mos_burger) にて「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」をリアルに再現したアロマディフューザー「トマレタジンジャーアロマ」が抽選で10名さまに当たるプレゼントキャンペーンを実施する。さらに、本キャンペーンの参加者全員に、「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」をお得に楽しめるクーポンのプレゼントも行う。「トマレタジンジャーアロマ」「トマレタジンジャーアロマ」プレゼントキャンペーン■新商品を試食試食会では、「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜(3個入り)」「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」(試食用)を試食することができた。「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」は、生姜の風味がしっかり効いており、全体の味のバランスが最高だ。「熱々(あつあつ)よもぎボール 〜粒あん〜(3個入り)」は、スイーツとしては珍しく、熱々の状態で提供された。外はパリッとしつつ、生地はもっちりとした食感が良い。「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」(試食用)は、出雲抹茶のソースとモスのバニラシェイクが絶妙にマッチしていた。いずれの商品も非常に美味しかった。いずれも期間限定の商品なので、気になった人は、この機会に体験してみよう。■モスバーガー公式サイト■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube