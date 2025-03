ユーザーがゲームを作成したり、他人の作成したゲームを遊んだりすることができるオンラインゲーミングプラットフォームの「Roblox」が、テキストプロンプトを用いて3Dオブジェクトを生成できるAIモデル「Cube 3D」をオープンソースで公開しました。Introducing Roblox Cube: Our Core Generative AI System for 3D and 4D

https://corp.roblox.com/newsroom/2025/03/introducing-roblox-cubeUnveiling the Future of Creation With Native 3D Generation, Collaborative Studio Tools, and Economy Expansionhttps://corp.roblox.com/newsroom/2025/03/unveiling-future-creation-native-3d-generation-collaborative-studio-tools-economy-expansionRoblox’s new AI model can generate 3D objects | The Vergehttps://www.theverge.com/news/630977/roblox-cube-3d-objects-mesh-ai-text-promptRoblox open sources 3D Cube model in first launch of genAI toolshttps://www.gamedeveloper.com/business/roblox-open-sources-3d-cube-model-in-first-launch-of-genai-toolsRobloxは2024年9月に「Robloxで3Dオブジェクトとシーンを生成するためのオープンソースのAIモデルを構築する」というプロジェクトを発表しました。今回の「Cube 3D」はこのプロジェクトの一環で、「金色のヘリコプターを生成する」「大きなユニコーンを生成する」などの簡単なテキストを入力するだけで3Dオブジェクトが生成されるというものです。Bring your imagination to life with Cube 3D - YouTube以下はCube 3Dに「すっきりとしたラインとベルベット素材のヴィンテージグリーンのソファ」と入力して生成された3Dオブジェクトです。Robloxによると、プロンプトを変えるだけでテクスチャや色を簡単にカスタマイズ可能なため、オブジェクトの設計プロセスがより迅速かつ簡単になるとのこと。さらに、Cube 3Dはオープンソース化されているため、開発者はCube 3Dのソースコードを利用し、自分のニーズに合わせて微調整やプラグインの開発、トレーニングを行うことが可能です。Robloxは「Cube 3Dを使用すると、3Dオブジェクトの作成がより効率的になります。また、開発者は新しいクリエイティブな方向性を迅速に探究し、生産性を向上させることができます」と述べています。Robloxによると、従来の3Dオブジェクト生成技術は、3Dトレーニングデータが不足している場合、画像による再構築アプローチを導入していましたが、Robloxはネイティブな3Dデータでモデルのトレーニングを行っているとのこと。そのため、Cube 3Dを用いて生成されたオブジェクトはゲームエンジンとの完全な互換性があり、さらなる機能拡張もできるそうです。Cube 3Dのトレーニングには、ライセンスされたデータセットやオープンソースのデータセット、Robloxエコシステムがこれまで蓄積したデータが用いられているとのことで、Robloxは「Cube 3Dは3Dオブジェクトをトークン化し、その形状をトークンとして理解することが可能で、その結果言語モデルが文中の次の単語を予測できるのと同様に、次の形状トークンを予測し、完全な3Dオブジェクトを生成することが可能です」と述べています。RobloxはCube 3Dと組み合わせて使用するAIツールも発表しており、そのうちの「Mesh API」では、Cube 3Dにテキストプロンプトを入力するだけでオブジェクトの形状を定義する「ポリゴンメッシュ」を作成してくれるほか、「Text Generation API」ではナレーションや音声コマンドなどのAI機能をRoblox内に実装することが可能です。Robloxは「将来的に、Cube 3Dはテキストや画像、動画、およびその他の種類のマルチモーダル入力に基づいてシーン全体を生成できるようになり、既存のAIツールと統合可能になる予定です」と述べています。