Çú¾ÐÌäÂê¡¡À¸ÊüÁ÷¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥¸¥êÌ¡ºÍ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Çú¾ÐÌäÂê¤¬£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢Á°Æü¤Î£¸Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£Å£Î£Ç£Å£É¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿Ì¡ºÍ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÊüÁ÷¤Î¡Ö£Å£Î£Ç£Å£É¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡×¤Ë¥È¥ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Çú¾ÐÌäÂê¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëÁûÆ°¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¤¥¸¤ê¤Þ¤¯¤ëÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ¤ÎËÁÆ¬¤«¤éÂÀÅÄ¸÷¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤Í¤¨¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ª¡¡À¸ÊüÁ÷¤Ç¡¢²æ¡¹¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£²¿¤«¤òÄü¤á¤¿¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅÄÃæ·¯¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤½¤Î¤³¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Ä¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤«¤é£±£°»þ´ÖÈ¾¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ð±Ä¿Ø¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈÌ¾¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªÁ°¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¡¢Æü»Þ¤Î¤³¤È¤«¡×¤È¡¢à¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥óá¤È¸À¤ï¤ì¤ëÆü»Þµ×¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌ¡ºÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¸å¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤ÎÌÜ¤â¸«¤º¤Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡×¡£ÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆüÍËÆü¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¡£ÂÀÅÄ¤â¡Ö¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡£½µÌÀ¤±¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÀÅÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤ÎÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡©¡×¤È¥Ü¥±¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥¿¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Í¥¿¤À¤í¤¦¤¬¤è¡ª¡×¡£¤À¤¬ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¸À¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤Ï¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£