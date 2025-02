2025年2月26日以降、Amazon 電子書籍 リーダー「 Kindle 」の「ダウンロードしてUSB経由で転送」という機能が削除されます。購入済みの 電子書籍 をPCからダウンロードして Kindle に転送するこの機能は、 Kindle にWi-Fi機能が搭載されて以降、あまり使われなくなっていました。Download And Transfer For Kindle Books Discontinued On Feb 26 - Good E-Readerhttps://goodereader.com/blog/kindle/amazon-removing-download-and-transfer-on-the-kindle-feb-26th

Amazon will stop allowing Kindle book downloads to your PC soon | The Vergehttps://www.theverge.com/news/612898/amazon-removing-kindle-book-download-transfer-usbAmazonの「コンテンツライブラリ」というメニューから購入済みのデジタルコンテンツ(本)一覧を見ると、各コンテンツごとに「その他のアクション」というメニューが表示されているのがわかります。「その他のアクション」をクリックすると「ダウンロードしてUSB経由で転送」という項目が現れます。ここから 電子書籍 のファイルをUSB経由で Kindle に転送する機能を利用できるのですが、記事作成時点で「2025年2月26日以降、『USB経由でのダウンロードと転送』オプションはご利用いただけなくなります」との警告が出ています。 Kindle コンテンツをダウンロードしてUSB経由で転送するオプションは Kindle にWi-Fiが搭載されていなかった時代に実装されたもので、当時はこの機能が実質的に Kindle へコンテンツを送る唯一の方法でした。ところが、 Kindle にWi-Fi等の通信手段が実装されてからは Kindle で直接コンテンツをダウンロードできるようになったため、この機能はあまり使われなくなりました。そして、期日が来たらすべての Kindle でこの機能が停止されることになります。第12世代 Kindle だけはもともとこの機能がありませんでしたが、他のモデルでも2月26日以降は利用できなくなります。 電子書籍 関連のニュースを掲載するGood E-Readerは、「この機能は使う人が少なく、使う人は 電子書籍 を違法にコピーするために廃止されるのです」と考察しています。テクノロジー系メディアのThe Vergeは「この機能はAmazonから購入した書籍をEPUBのような他のフォーマットに変換する最も簡単な方法でもありました。Amazonのウェブサイトからダウンロードされた書籍はデジタル著作権管理(DRM)がかけられていますが、DRMを簡単に解除できるAZW3形式で配信されていました。旧型の Kindle もAZW3フォーマットで書籍を保存しており、USBケーブルでデバイスをコンピューターに接続することで取り出せたのですが、最新の Kindle は解除がほぼ不可能なDRMを実装する新しいKFXフォーマットを使用しています」と指摘。古い形式をダウンロードできる手段を完全になくすことで、違法コピーを防ぐ狙いがあるのではと推測しました。なお、この機能がなくなっても、AmazonのアプリやCalibreのようなサードパーティー製ツールで 電子書籍 ファイルやその他のドキュメントをUSB経由で Kindle にコピーできるとのことです。