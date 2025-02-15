µÈËÜ¶½¶È¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¼õ¤±¥³¥á¥ó¥È¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤¬15Æü¡¢YouTube¡ÖofficialÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤Ç¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¤·¡¢郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¡¢¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºßÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¤¯¤ë¤Þ¤È¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÊÑ¤ªÁû¤¬¤»¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡Öº£²óµ»ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡Ö2019Ç¯Ëö¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÃÎ¿Í¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Î¸ýºÂ¤«¤éÁ÷¶â¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤ª¤«¤ÄÅö»þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤Î¹¹ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬2020Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÎÁÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Ï¤¸¤á²æ¡¹¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢CM¡¦¹¹ð¤Ê¤É¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë10¿Í¼å¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬·Ù»ëÄ£¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜ»æ¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ç¤°ÕÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£