¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤òÈ¯¸«¡¡µþÂç¤é¤Î¸¦µæ
¡¡Ä²¤Ë¤Ï1000¼ïÎà¶á¤¯¤Î¶Ý¤¬½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ËÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¾õÂÖ¤¬¡¢Ä²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¡¢Ç§ÃÎ¾É¤äÀº¿À¼À´µ¤Ê¤ÉÂÎÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¶Ì¤Í¤®¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥±¥ë¥»¥Á¥ó¡¢ÆóÆü¿ì¤¤²þÁ±¡¡¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¡¡²¬»³Âç
¡¡µþÅÔÂç³Ø¤äÅìµþÇÀ¹©Âç³Ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1·î31Æü¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢ÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤äÍ½ËÉ¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÌÚÂ¼°êÉ×¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎÀ¶¿å½¨·û¶¦Æ±¸¦µæ°÷¡¢ÅìµþÇÀ¹©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ±¡¤ÎµÜËÜ½á´ð½Ú¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢1·î29Æü¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖNature Communication¡×¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢500¿Í¤ÎÊØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤«¤é¡¢¶ÝÂÎ³°Â¿Åü¡ÊEPS¡Ë¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ò5¶Ý¼ï¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£EPS¤È¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ÝÂÎÉ½ÌÌ¤ËÊ¬Èç¤¹¤ë¡¢Â¿¿ô¤ÎÅü¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡EPS¤ò»ºÀ¸¤¹¤ë5¼ïÎà¤Î¶Ý¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¡¢S. salivarius¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Ò¥È¤ÎÄ²¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¥Þ¥¦¥¹¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¶Ý¤òÂ¿¤¯»ý¤Á¡¢Ã»º¿»éËÃ»ÀÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¡¢ÈîËþÅÙ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥Ò¥ÈÄ²ÆâºÙ¶ÝÍ³ÍèEPS»ºÀ¸¶Ý¤Ç¤¢¤ëS. salivarius¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡S. salivarius¤¬¥·¥çÅü¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æºî¤ëEPS¡ÊSsEPS¡Ë¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ò¥È¤¬¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë»÷¤¿Æñ¾Ã²½ÀÂ¿Åü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ÎSsEPS¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤ë¶Ý¤òÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÃæ¤«¤éÃµ¤·¤À¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌSsEPS¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÍï»À¡¢¿Ý»À¤Ê¤É¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À¤òºî¤ë¶ÝB. ovatus ¤ª¤è¤Ó B.thetaiotaomicron¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢SsEPS¤¬½É¼ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÈîËþ¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡SsEPS¤òÄ¹´ü´ÖÍ¿¤¨Â³¤±¤¿ÈîËþ¥â¥Ç¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ÎÍÞÀ©¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤ÎÁý²Ã¡¢·ìÅüÃÍ¤Ê¤É¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤òÇ§¼±¤¹¤ë¼õÍÆÂÎ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÊÑ°Û¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢SsE PS¤¬¸ú²Ì¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡EPS»ºÀ¸¶Ý¤òÌµ¶Ý¥Þ¥¦¥¹¤ÎÂÎÆâ¤ËÄêÃå¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎÆâ¤ËEPS¤¬»ºÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤ËEPS¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¶Ý¤òÄêÃå¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤ÎÍÞÀ©¡¢·ìÅüÃÍ¤Î²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢EPS»ºÀ¸¶Ý¤Ï¡¢¥·¥çÅü¤«¤é¥Ò¥È¤¬¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤¤EPS¤ò»ºÀ¸¤·¡¢Åü¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎEPS¤«¤éÃ»º¿»éËÃ»À¤ò»ºÀ¸¤·¤Æ¥·¥çÅü¤¬¸¶°ø¤ÎÈîËþ¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢EPS¤¬¥×¥ì¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÈEPS¡¢¤½¤·¤ÆÃ»º¿»éËÃ»À¤Ë¤è¤ëÈîËþ¤äÈîËþ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¡¢¼£ÎÅ¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£