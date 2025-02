モジュール式で部品を簡単に交換できるノートPC「Framework Laptop 13」用のRISC-Vプロセッサを搭載したマザーボード「Framework Laptop 13 RISC-V Edition Mainboard」が登場しました。Framework | Fix Consumer Electronicshttps://frame.work/products/deep-computing-risc-v-mainboard

RISC-V Mainboard for the Framework Laptop 13 is now available for $199 - Liliputinghttps://liliputing.com/risc-v-mainboard-for-the-framework-laptop-13-is-now-available-for-199/Framework Laptop 13は、モニターやキーボードなどの各種パーツをモジュール化することで簡単に交換・修理できるノートPCです。モジュール交換式PCを手がけるFrameworkが13インチノートPC「Framework Laptop 13」のベアボーン構成の価格を約7万5000円に引き下げ - GIGAZINEFramework Laptop 13 RISC-V Edition Mainboardは、RISC-Vプロセッサ搭載ノートPC「DC-ROMA」を提供する中国企業・DeepComputingとの提携によって開発された製品で、Framework Laptop 13向けに設計された交換可能なメインボードです。Framework Laptop 13 RISC-V Edition Mainboardのスペックは以下の通り。Framework Laptop 13 RISC-V Edition MainboardプロセッサStarFive JH7110 (1.5GHz クアッドコア SiFive U74 RISC-V)グラフィックスImagination BXE-4-32RAM8GB LPDDR4 (オンボード、固定)ストレージMicroSDカードスロット/eMMCモジュール対応USB接続1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps、DisplayPort 1.4 Alt Mode、60W USB-PD対応)1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps、60W USB-PD対応)2x USB 3.2 Gen 1 Type-C (5 Gbps、データ転送のみ)対応OSUbuntu Desktop 24.04Fedora 41互換性Framework Laptop 13シャーシCooler Master Mainboardケース価格199ドル(約3万円)ストレージはMicroSDカードまたはeMMCを使用し、従来のFrameworkメインボードと異なりSODIMMスロットやM.2スロットは搭載していません。USBポートは4つ備え、その中の1つはDisplayPort 1.4 Alt Modeと60W USB-PDに対応しています。対応OSはUbuntu Desktop 24.04またはFedora 41となっています。また、DeepComputingからは、メインボード単体の他に、Cooler Masterケース、64GB SDカード、WiFiモジュール、拡張カード4枚をセットにした299ドル(約4万6000円)のスタンダードキットや、ノートPCの完成品となる799ドル(約12万2000円)以上のパッケージも提供されます。なお、Frameworkは「Framework Laptop 13 RISC-V Edition Mainboard」について、「RISC-Vのソフトウェアエコシステムの成熟を促進するための開発者向け製品であり、一般消費者向けの製品ではない」と説明しています。また、プロセッサの性能は記事作成時点で2017年に登場したARM Cortex-A55と同程度とされており、あくまでもRISC-Vアーキテクチャの初期段階の製品として位置づけられています。