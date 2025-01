最大2画面出力のドッキングステーション/『AV-98　イングラム1号機 ソフビフィギュア』【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社は、最大2画面出力(HDMI×2+VGA×1)ができるドッキングステーションを発売した。本製品は、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイへ最大2画面出力(HDMI×2+VGA×1)ができるドッキングステーションだ。映像出力の他に各種USBデバイス、SD/microSDカード、有線LAN、3.5mmオーディオの接続に対応する。VGA端子を搭載しているので、昔のモニターを活用することができる。11 in 1の充実したポート数です。USB A×2、USB-C×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN、USB PD入力、SD/microSDカードスロット、3.5mmジャックを搭載している。

株式会社ジェンコは、『機動警察パトレイバー the Movie』の劇場公開35周年突破を記念して、「AV-98 イングラム1号機」の1/20スケールソフビフィギュアを2025年4月に発売することを発表した。『機動警察パトレイバー the Movie』に登場するAV-98イングラム1号機が1/20スケールソフビフィギュアで登場。HEADGEARのメカデザイナー出渕裕氏が徹底監修した。一切の妥協の無い造形で劇中さながらのリアルモデルに仕上げた。非可動、塗装済完成品となる。■「ABEMA」で無料見逃し配信中!安藤美姫「亡き父と五輪を関連付けて、『どういうストーリーにしたいの?』新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて、ニュース番組『ABEMA Prime』を1月6日(月)夜9時より生放送し、番組放送後より無料見逃し配信が開始した。2025年1月6日(月)の放送では、事件や事故、災害における犠牲者の人となりが"美談"として伝えられることに違和感を抱く遺族と、メディアの報じ方について考えた。■UGREEN×『原神』がコラボ!世界大人気の『原神』のコラボ製品と新たな冒険へ踏み出そう最先端の技術を採用して信頼性の高いPCやスマートフォン周辺機器などを開発・生産している株式会社ユーグリーン・ジャパン は、オープンワールドRPG 『原神』(げんしん)とのグローバルコラボを決定した。同社はスローガンとして「More for You」を掲げており、弊社の提供するテクノロジーを通して、消費者の皆様に新たな可能性を切り開きたいという想いがある。UGREENは、世界的に人気を誇るゲーム『原神』とのコラボレーションを発表する。■「BOSS」が「ポケモンカードゲーム」とコラボ!「ボスex 進化の微糖」全3種のデザインで新発売サントリー食品インターナショナル(株)は、サントリーコーヒー「BOSS」と、「ポケモンカードゲーム」とのコラボ商品「ボスex 進化の微糖」を2025年2月4日(火)から全国で新発売する。また、同日よりボス主力5商品を新デザインの「集めるポケカ缶」として一斉リニューアルする。さらに、オリジナル賞品として、付属品などをカスタマイズすることで2度の進化を遂げる、ほのおワニポケモン"ホゲータ"をモチーフとした「ホゲータボスジャンex」や、全9種の「ポケモンカード柄クッション」などが当たるキャンペーンを実施する。