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D-20 Black Resin (starts shipping January 2025) - Timestop Technologies, Inc.
Dungeons & Developing the D-20 Watch - Timestop Technologies, Inc.
https://timestoptech.com/blogs/super-twisted/dungeons-development-of-the-d-20-watch
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Timestop D-20: The first digital watch for TTRPGs - YouTube
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