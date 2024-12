コンピューターを使わずに紙や鉛筆を用いて会話をしながら楽しむ「テーブルトークRPG」では、サイコロ(ダイス)を振ってさまざまな行動を決定したりダメージの判定を行ったりします。Timestop Technologiesが開発する「D-20」は、テーブルトークRPGに使う多面ダイス機能を搭載したデジタル腕時計です。D-20 Black Resin (starts shipping January 2025) - Timestop Technologies, Inc.

Dungeons & Developing the D-20 Watch - Timestop Technologies, Inc.https://timestoptech.com/blogs/super-twisted/dungeons-development-of-the-d-20-watchTimestop Technologiesは「最初のアイデアは大まかなもので、電子ダイスのようなものでした」と述べています。その後、セグメント表示式のデジタル腕時計「ダンジョンズ&ドラゴンズ」がどちらも1970年代に誕生したことから、電子ダイスとデジタル腕時計を組み合わせるアイデアが生まれ、開発に至ったとのこと。これがD-20。本体カラーはブラックレジンとステンレススチール、そしてスペシャルエディションのオレンジレジンの3色。ケースは繊維強化PBT樹脂製で、ディスプレイカバーは強化ミネラルガラス製。ケース幅は37mmで厚さは10mm、重量は28g〜48gです。以下のムービーでは、D-20を実際に動作させる様子を見ることができます。Timestop D-20: The first digital watch for TTRPGs - YouTubeD-20は時計の基本機能として、時刻表示、日付表示、曜日表示、永久カレンダー機能を搭載しています。12時間/24時間表示の切り替えが可能で、ナイトモード機能も搭載されていますが、一般的なデジタル時計と異なり、アラーム機能は意図的に省かれています。Timestop Technologiesはアラーム機能を排除した理由について「アラームは楽しいものではありません」と簡潔に述べています。オレンジ色のバックライトも搭載。裏面はこんな感じ。深度30mまでの耐水性を誇り、内蔵するCR2025のバッテリー寿命は約3年だとのこと。TTRPGプレイヤー向けの主要機能として、D-20には「クイックロール」モードが搭載されています。「ダンジョンズ&ドラゴンズ」で使われる4面ダイス・6面ダイス・10面ダイス・12面ダイス・20面ダイス・100面ダイスを振ることが可能。さらに一度に最大12個のダイスを同時に振ることもできます。加えて、戦闘などにおいて有利・不利をつけて20面ダイスを振る戦闘モードも備えているとのこと。また、20面ダイスを振って1の目あるいは20の目が出た場合、クリティカルあるいはファンブルのアイコンが表示されます。価格はブラックレジンが99ドル(約1万5000円)、ステンレススチールが159ドル(約2万4000円)、オレンジレジンが119ドル(約1万8000円)です。ステンレススチールは2024年11月に出荷開始しており、ブラックレジンとオレンジレジンは2025年1月に出荷開始予定。公式サイトから注文可能ですが、日本向けに発送可能なのかは不明です。