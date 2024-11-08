»Ò¤É¤â¤Î¶õ¼êÂç²ñ¤Ç¡Ö´í¸±¤¹¤®¤ë¡×È¿Â§¹Ô°Ù¡¢»î¹çÃæÃÇÃæ¤Ë¸åÆ¬Éô¤Ø¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¢ªÅÝ¤ì¹þ¤à¾®³ØÀ¸¡Ä¾×·â±ÇÁü¤¬ÇÈÌæ¡¡Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¡©
¶õ¼êÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤¬¡¢»î¹çÃæÃÇÄ¾¸å¤ËÁê¼ê¤«¤é¸åÆ¬Éô¤ò½³¤é¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¾×·â±ÇÁü¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö¸Î¤¬º£¸åÂ¾¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½³¤é¤ì¤¿»Ò¤Ïº£¤â¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Áê¼êÂ¦¤Î¥»¥³¥ó¥É¤¬¡Ö¤¤¤±¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤·¤âËÜÅö¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÇË¡ÅªÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü½³¤é¤ì¤¿»Ò¤Ï¡Ö¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤òÃå¤±¤¿À¸³è¡×¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢11·î7Æü¤ËX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¶õ¼êÂç²ñ¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤ÆÇØ¤ò¸þ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀÁê¼ê¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¬¸åÆ¬Éô¤ËÆþ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½³¤é¤ì¤¿»Ò¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¿á¤Èô¤Ó¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¶õ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÉðÆ»¤ÎÀº¿À¤ËÈ¿¤¹¤ëÈÜÎô¤Ê¹Ô°Ù¤À¡×¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¤¹¤°¸Æ¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï11·î3Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢½³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½³¤Ã¤¿»Ò¤Î¥»¥³¥ó¥É¤¬¡Ö¤¤¤±¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½³¤Ã¤¿»Ò¤Ï¿³µÄ¤Î·ë²Ì¡¢È¿Â§Éé¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½³¤é¤ì¤¿»Ò¤Ï¸½ºß¡¢¼ó¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò´¬¤¤¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡ÖÌµ»ö¸å°ä¾É¤¬»Ä¤é¤º²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»ö¸Î¤¬¡¢º£¸å¡¢Â¾¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÍÆÂÖ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¾®³Ø4Ç¯À¸¤Ï¡ÖÌ±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤½¤¦
¤Þ¤º¡¢¸å¤í¤«¤é¥¥Ã¥¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¡¢Ì±»ö¾å¤ÎÉÔË¡¹Ô°ÙÀÕÇ¤¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¤Ê¤É¡Ë¤òÉé¤¦¤«¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²¾¤Ë½³¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤â¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ê10ºÐÄøÅÙ¡Ë¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢È½Îã¤Ë¾È¤é¤¹¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔË¡¹Ô°ÙÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤¿¤á¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
È½Îã¾å¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª»ö¾ð¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤¤¤¿¤¤12ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÂçÈ½ÂçÀµ4Ç¯5·î12Æü¡¦ÂçÈ½Âç6Ç¯4·î30ÆüÅù¡Ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ä¡¢¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤¬¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁê¼êÊý¤Î¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Áê¼êÊý¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤Î¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô°Ê³°¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Ï¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄµÁÌ³¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¡ÊÆ±Ë¡714¾ò1¹à¡Ë¤ä¡¢ÂåÍý´ÆÆÄ¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¡ÊÆ±2¹à¡Ë¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¬ÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤¬²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤¤¤±¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Á¤ÏÂåÍý´ÆÆÄ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Ø¼¨¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÔË¡¹Ô°ÙÀÕÇ¤¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ï¡Ö·º»öÀÕÇ¤¡×¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¦¡¦¡¦
¥¥Ã¥¯¤·¤¿»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ï¡¢14ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·º»öÌ¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢·º»öÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê·ºË¡41¾ò¡Ë¡£
Àè¤Û¤É½ñ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤·¤â¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤¤¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò²Ã¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ø¼¨¤·¤¿¥³¡¼¥Á¤Ë½ý³²ºá¡Ê·ºË¡204¾ò¡¢15Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶õ¼ê¤ÎÂç²ñ¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉé½ý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ãË¡À¤¬ÁËµÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢½ý³²ºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢²¾¤Ë¡Ö¤¤¤±¡ª¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ°²è¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¤É¤â¤¬´é¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¸å¤í¤ò¸þ¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»î¹ç¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢½³¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤é¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¸å°ä¾É¤ò»Ä¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¹¶·â¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢°ãË¡À¤¬ÁËµÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¼«¿È¤¬½ý³²ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎéÀá¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Ï¤º¤Î¶õ¼êÆ»¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄË¤Þ¤·¤¤»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î²óÉü¤ò¶¯¤¯´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ã³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¥±¥¢¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£