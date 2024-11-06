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It's nice to finally meet you in person.
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You too! I've heard so much about you.
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It's good connecting with you.
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I'm too old for this shit.
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She won't take shit from anyone.
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It's okay. Look. Shit happens.
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¤Þ¤¿¡Ò±î¡Ü¥¯¥½¡Ó¤Îapeshit¤È¡Ò¥³¥¦¥â¥ê¡Ü¥¯¥½¡Ó¤Îbatshit¤Ï¤É¤Á¤é¤â¡Ôµ¤¤¬¶¸¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¼Ô¤Ï¡Ö¥¥ì¤ÆÈ¯¶¸¤·¤¿¡×¡ÊÎã¡§He went apeshit.¡Ë¤È½Ö´ÖÅª¤Ê¾õÂÖ¤òÉ½¤¹¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎã¡§She's batshit crazy.¡Ë¤È¡¢¤¢¤ë¿Í¤ä½¸ÃÄ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ¼Á¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
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Um, I kinda graduated from Keio.
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My boyfriend got me a 2-carat Harry Winston ring.
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My house? It's on the 45th floor of a tower, five minutes from Ginza.
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My bad.¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍî¤ÁÅÙ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¹¥é¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¡×¡Ö¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÂÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿±Ñ¸ì¤Ç¤ÏIt's my fault.¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥À¥ó½Ð¿È¤ÎNBAÁª¼ê¥Þ¥Ì¡¼¥È¡¦¥Ü¥ë¤Ï¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤³¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤ËMy bad.¤òÏ¢È¯¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬My bad.¤ÎÈ¯¾Í¤À¤È¤«¡£
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I'm sorry.¤Ï¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¡Ê¤³¤ÎÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ë¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¾ð¤Î°Õ¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢My bad.¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤ªÁò¼°¤Î¾ì¤ÇI'm sorry.¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËMy bad.¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸Î¿Í¤Î»à°ø¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤ì¥®¥ç¥Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
That was completely my bad.
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Was that a secret¡© My bad.
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¡Ö¤´ÇÛÎ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤òÉ½¤¹¤Î¤Ë¡¢Thank you for your consideration.¤È¤¤¤¦Ê¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
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I would welcome the opportunity to discuss how my experience will add to your organization. Thank you for your consideration.
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I believe our technology will provide a solution to your problem. Thank you for your consideration.
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