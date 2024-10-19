「超電磁ロボ コン・バトラーV」より「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver.」本日発売！
【超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver.】
10月19日 発売
価格：33,000円
サイズ：全高約250mm
【セット内容】
(C)東映
10月19日 発売
価格：33,000円
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver.」を10月19日に発売する。価格は33,000円。
本商品は、TVアニメ「超電磁ロボ コン・バトラーV」より合体ロボ「コン・バトラーV」を超合金50周年記念仕様で立体化したもの。主な銀色の箇所がシルバーメッキに変更され、先行商品の「超合金魂 GX-31SP 超電磁マシーン ボルテスV CHOGOKIN 50th Ver.」とメインカラーが同じものに調整されている。
バトルジェット、バトルクラッシャー、バトルタンク、バトルマリン、バトルクラフトの5体に加え、武器一式とスタンドパーツが付属し、武装については既存製品の「GX-50」と同様のスペックとなっている。
「超合金魂 GX-50SP コン・バトラーV CHOGOKIN 50th ver.」
サイズ：全高約250mm
材質：ABS、PVC、ダイキャスト製
【セット内容】
バトルジェット
バトルクラッシャー
バトルタンク
バトルマリン
バトルクラフト
武器一式
スタンドパーツ一式
(C)東映
※発売日は流通により前後する場合があります。