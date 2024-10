ベッカム家の末っ子ハーパー・セブン・ベッカムさん(13)が「パリ・ファッションウィーク」に出席した際、ゴールドのジュエリーを重ね着けている姿が目撃された。現地メディアによれば、これらは有名ブランドの「カルティエ」などによるもので、2本のブレスレットとネックレスは総額360万円超になると報じた。「パリ・ファッションウィーク(通称パリコレ)」で現地時間9月27日、ヴィクトリア・ベッカムのブランド「Victoria Beckham」の2025年春夏コレクションが発表された。

会場の最前列席では、ヴィクトリアの夫デヴィッド・ベッカムやベッカム家の長男ブルックリン(25)、次男ロメオ(22)、三男クルス(19)、末っ子ハーパーさんが揃って、ヴィクトリアのショーを見守った。ブルックリンは妻ニコラ・ペルツ(29)と、クルスは恋人でブラジル人歌手のジャッキー・アポステル(28)と同伴していた。ハーパーさんはこの日、ヴィクトリアが娘のためにデザインしたとされるベビーピンクのロングドレスを着ていた。ストラップのドレスは胸元が大きく開いたデザインで、ハーパーさんはロングヘアを下ろし、ネックレスやブレスレットを重ね着けしていた。英メディア『Hello!』では、ハーパーさんが着けていたジュエリーについて報じた。ブレスレットの1本は「カルティエ」によるイエローゴールドの"LOVEブレスレット"で、英国での価格は7050ポンド(約137万円)だ。もう1本はドイツのブランド「トーマス・サボ」によるゴールドプレートのチャームブレスレットで、110ポンド(約2万1400円)だ。ブレスレットには犬の足跡のモチーフやホワイトパール、ホワイトゴールドベアなど遊び心あるチャームがたくさん付いている。また、ネックレスは両方とも「ヴァン・クリーフ&アーペル」によるものだ。1本はブランドを代表する「アルハンブラ」コレクションで、四つ葉のクローバーのモチーフで、18Kゴールドにマザー・オブ・パールを配したものだ。価格は2590ポンド(約50万3600円)だ。もう1本は花をモチーフにした「フィリヴォル」コレクションのもので、18Kイエローゴールドにダイヤモンドを配した豪華なペンダントが付いている。こちらの価格は9100ポンド(約176万9000円)となる。2本のブレスレットとネックレスは、総額1万8850ポンド(約366万4000円)になる。ハーパーさんは昨年9月、「パリコレ」に出席した際にも「ヴァン・クリーフ&アーペル」による2本のネックレスを着けていた。1本はゴールドの蝶のモチーフを、もう1本は四つ葉のクローバーのモチーフのペンダントがついたものだ。現地メディアによると、各ネックレスの価格はそれぞれ1万900ポンド(約212万円)前後だという。ハーパーさんが「カルティエ」の"LOVEブレスレット"を着ける姿が目撃されたのは、今年8月だった。ベッカム夫妻の親友でレストラン経営者のデヴィッド・グルットマン氏が自身のInstagramに投稿した写真では、ハーパーさんの右手首にゴールドの"LOVEブレスレット"が輝いていた。ハーパーさんは7月に13歳の誕生日を迎えたため、高価なブレスレットは両親からのバースデープレゼントだったとみられている。