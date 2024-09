9月11日にロンドンでオープンした1軒のレストランは、ミシュランスターシェフが手がける店。しかし、世界に数多あるミシュランレストランと一線を画すのは、ここで働く従業員の多くが元ホームレスだからです。

↑ホームキッチンのスタッフ(画像提供/インスタグラム)

「ホームキッチン」と名付けられたこの店は、シェフのアダム・シモンズさんが手がける店。このシェフはミシュランの星を獲得した、英国を代表するシェフの一人です。「ホームキッチン」で提供する料理はコーススタイルで、いわゆる高級レストランの部類に入るでしょう。そして、この店を支える従業員のうち15人は、元ホームレスなのです。

シモンズさんは華々しいキャリアを築いてきた裏側で、「路上生活ではなかったけれど、それに近かったことがある」と、自身にも苦難の道があったことを明かしています。彼は家族が受け入れてくれたから大丈夫だったものの、そうではない人も多いと指摘。そのため、ホームレスになった人の立ち直る一歩を支援するため、このレストランをオープンしたのです。

↑シェフのアダム・シモンズさん(画像提供/インスタグラム)

従業員の中には、最近刑務所から出所した人がいたり、将来は自分の店を持ちたい人がいたりするそう。シモンズさんは、従業員に各種のトレーニングを提供して、調理のことなどを指導。「彼らが成長して活躍する姿を見ることがすべて」と話しています。

シモンズさんはロンドンだけでなく、英国のブライトンや米国のサンフランシスコにも同様の店をオープンする予定。愛にあふれたシモンズさんの店は注目を集めることになりそうです。

