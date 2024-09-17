¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿J¼ç¿³¤Î¹¥È½ÃÇ¡Ö»î¹ç¤òÆÉ¤á¤Æ¤ë¡×¡¡¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤ÎÈ½Äê¤Ë³åºÓ¡Ö¤è¤¯Å«¿á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÂçµÜ3ÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËµÓ¸÷
¡¡ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï9·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J3¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤Ç¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹çÂçµÜ¤¬3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¼ç¿³¤¬¸«¤»¤¿¹¥È½ÃÇ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÂçµÜ¤¬¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤ÎËÌ¶å½£¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éÂçµÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤È¡¢Á°È¾43Ê¬¤ËÂçµÜMFÀôÉ¢Ü¿¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÆ±41Ê¬¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ3-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂçµÜ¤Î3ÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¼ç¿³¤ÎÀ¾»³µ®À¸»á¤¬¸«¤»¤¿¹¥È½ÃÇ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤ËÂçµÜ¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤ÇFW¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÏÁê¼ê¤«¤é°ìÅÙÄÏ¤Þ¤ì¤ë¤â°ú¤Î¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ã¤¦Áª¼ê¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀ¾»³¼ç¿³¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÇÎ®¤¹¤È¡¢¤¹¤°¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ÏÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏDF´Ø¸ý³®¿´¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¡Ö¼ç¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡ª»î¹ç¤òÆÉ¤á¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö¤è¤¯Î®¤·¤¿¤Ê¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö¤è¤¯¿á¤¯¤Î´®¤¨¤¿¡ª¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë