米カリフォルニア州ロサンゼルスで2日、29歳の男性が自転車に乗った10代の若者の集団に襲われた。暴徒化した若者にたった一人で立ち向かい、無防備の男性を救ったのは26歳の女性で、当時の動画が公開されると「襲った若者たちは成人として起訴されるべき」「女性はヒーロー」といった様々な声が寄せられた。YouTubeチャンネル『Inside Edition』などが伝えた。

2日午後6時半頃、ロサンゼルス中心部の交差点付近で、シャイルーベク・バザルバイ・ウールさん(Shailoobek Bazarbai Uulu)が襲われ、脚を骨折するなどの重傷を負った。シャイルーベクさんは「彼らを刺激するようなことは何もしていない」と主張しており、「交差点の手前に車を停めて、信号が青に変わるのを待っていると、自転車に乗った10代の若者40〜50人ほどが車のすぐ横にやってきた」と当時のことを語る。そして信号が青に変わったため、車の前を走行していた自転車を追い越そうとしたところ、自転車に乗っていた若者の一人が車に水のボトルを投げつけた。混乱したシャイルーベクさんが車を停め、外に出たところで若者の集団に囲まれ、殴る蹴るの暴行を受けていた。若者たちはあっという間に暴徒化したそうで、シャイルーベクさんの車の窓を割り、ボンネットやトランクの上に乗って飛び跳ねて破壊した。また、車内にあったバックパックや書類、財布、現金、クレジットカードなどを盗んでいったそうで、シャイルーベクさんはこう振り返っている。「10代の若者がこんなに残酷だとは思わず、水のボトルを投げられて困惑し、車外に出てしまった…。彼らは道路に倒れた僕を背後から踏みつけ、キックし、殴りかかった。襲われた時はショック状態で、痛みは全く感じなかった。」「ところが突然、誰かが僕を引っ張ってハグしてくれた。それは若い女性で、僕の命を救ってくれた。あの時、僕を助けてくれる人は誰もいなかったからね。」シャイルーベクさんはこの襲撃で全身に切り傷や痣ができ、骨折した脚は今後、手術が必要だそうで、女性が助けてくれなければ危険な状態だった。救ったのはジャネス・ガルシアさん(Janeth Garcia)で、車を運転中にたまたま襲撃を目撃し、危険を承知で助けに入っていた。当時の様子を捉えた動画には、ジャネスさんがシャイルーベクさんを襲おうとした若者に近づき、手に持っていた鉄の棒を取り上げるなど毅然とした態度で接する姿も映し出されており、ジャネスさんは後のインタビューで次のように語っている。「彼は無防備だったのに、若者たちはとても非人道的だったの。あの時は考えている暇などなく、ただ彼を助けたかっただけ。私は正しいことをしたと思っているわ。」また動画を見た人からは、「1人で立ち向かっていくなんて、なんて勇敢な女性なの!」「天使だね」「ヒーローだよ」「彼女を誇りに思うよ」と女性を称える声のほか、「襲った若者は大人として起訴されるべき」「殺人未遂では?」「彼らの両親も、あんなモンスターを育てた責任を負うべきだ」「女性が助けに入っているのに、動画の撮影を続けていた男性がいるなんて」といったコメントが寄せられた。なお現場では襲撃前、「自転車に乗っていた一人があの男の車にひかれそうになった」と若者が叫んでいたという情報もあるが、若者たちは警察官が現場に到着する前に逃走し、今も逮捕者は出ていない。ちなみにシャイルーベクさんは、キルギス出身の難民で、5歳からロシアで育ち、1年以上前に亡命を求めてカリフォルニア州にやってきた。母親はキルギスに、きょうだいはロシアに住んでおり、アメリカには身内がいないという。事件前には食品宅配アプリ「インスタカート」の配達員をしていたが、脚を骨折したうえ車も修理が必要で仕事ができず、クラウドファンディングサイト「GoFundMe」に専用ページを設置して寄付を求めている。さらに不運なことに、襲撃された時は引っ越し前だったそうで、シャイルーベクさんは「車にはパスポートなど大切なものを全て積んでいた。車の被害額だけで約290万円(2万ドル)にもなるし、これは悪夢だよ」と述べ、肩を落とした。ただジャネスさんと再会を果たした際には、「オーマイガー。彼女は真の天使だよ!」と笑顔で語り、しっかりと感謝のハグを交わしていた。画像は『Inside Edition YouTube「Heroic Bystander Saves Man From Being Attacked by Bikers」』『ABC7 YouTube「Mob of teens on bikes attacks, robs man in downtown Los Angeles」』『ABC7 Los Angeles 「Mob of teens on bikes in DTLA brutally attacks, robs man seeking asylum in U.S.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)