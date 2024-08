Googleは自社製AI「Gemini」をアピールするために「Geminiにアスリート宛のファンレターを書いてもらう」という内容のCMを作成してテレビ放映していました。しかし、当該CMには非難の声が数多く寄せられており、GoogleはCMのテレビ放映を中止しています。Google pulls AI ad for Olympics following backlashhttps://www.cnbc.com/2024/08/02/google-pulls-ai-ad-for-olympics-following-backlash.html

This commercial showing somebody having a child use AI to write a fan letter to her hero SUCKS. Obviously there are special circumstances and people who need help, but as a general “look how cool, she didn’t even have to write anything herself!” story, it SUCKS. Who wants an AI-written fan letter??— Linda Holmes (@lindaholmes.bsky.social) 2024-07-27T12:48:34.681Z

Dear Google, who wants an AI-written fan letter? | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/28/dear-google-who-wants-an-ai-written-fan-letter/問題となっているのは、「Dear Sydney」というタイトルの1分間のCMです。Google + Team USA - Dear Sydney - YouTubeCMには「陸上競技が好きな親子」が登場し、父親がナレーションを務めるという構成。娘は400m障害の世界記録を持つシドニー・マクラフリン=レヴロンの大ファンで、「シドニーを好きな気持ち」を本人に伝えたいと考えているとのこと。父親は「私の言葉づかいはかなり良いけど、完璧じゃないとダメだ」と発言し、Geminiに対して「娘のためにシドニー宛の手紙を書いて」と頼みます。Geminiへの入力内容は「私の娘が『自分がいかにシドニーから刺激を受けているのか』や『いつかシドニーの世界記録を抜こうとしていること』をシドニーに伝えるために手紙を書くのを手伝って」というもの。手紙を書くように依頼されてたGeminiは「シドニーへの手紙の下描き」をズラズラと出力しました。CMは「Geminiのちょっとしたお手伝い」というフレーズで終わります。このCMは、パリオリンピック関連のテレビ番組の広告枠で放映された後、数多くの非難を受けることとなりました。例えば、ワシントン・ポストのコラムニストであるアレクサンドラ・ペトリ氏は「Dear Sydneyが目に入るたびにテレビにハンマーを投げ付けたくなる」「これは進化の過ちかもしれない。我々の祖先は海を出るべきではなかったのかもしれない」「あなたがこの広告を見たことがないなら、恵まれた人生と言える。私はあなたと立場を交換したい」「広告の途中で表示される2〜3行の文章だけで、AIが書いた文章が素直に行ってゴミだと分かる」「自分のために文章を書く能力を奪うことは、自分のために考える能力を奪うことと同義だ」「Geminiは『娘がシドニーのどんな部分から刺激を受けたのか』『なぜ娘が手紙を書きたいのか』『娘が将来どうなりたいのか』といったことを一切知らない」といった内容のコラムを掲載しています。また、NPRの討論ラジオの司会者を務めるリンダ・ホームズ氏は、「『子どもにとってのヒーローに対するファンレターをAIに書かせる』というCMは最悪だ。もちろん、中には特別な事情があって助けが必要な人もいるが、『自分で書かなくていいなんてスゴイ!』という構成は最悪だ。AIが書いたファンレターなんて誰が欲しがるだろうか?」と発言。さらに、「子どもが自分で組み立てた言葉は、プロンプトが吐き出す(AIが出力する)どんな言葉よりも意味のあるものだと断言できる」とも述べています。これらの意見を受けて、Googleは問題のCMのテレビ放送を中止することを決定しました。また、GoogleはCNBCに対して「CMは放送前に十分に検証されていた」「私たちの目的は、アメリカ代表チームをたたえる物語を創造することだった」「AIは人間の創造性を高める素晴らしいツールになり得るが、決して人間の創造性に取って代わることはないと信じている」と述べています。