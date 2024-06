ビル・ゲイツの娘フィービー・ゲイツさんが、ポール・マッカートニーの孫アーサー・ドナルドさんとの交際を公表した。フィービーさんは過去にアーサーさんとのツーショットを公開したり、一緒にイベントに出席していたが、2人の関係については口を閉ざしてきた。今回、フィービーさんは仲睦まじいツーショットに「私の恋人アーサー」と言葉を添えて、交際を認めた。マイクロソフトの創業者ビル・ゲイツ(68)の娘フィービー・ゲイツさん(21)が、ポール・マッカートニー(82)の孫アーサー・ドナルドさん(25)との交際を公にした。

フィービーさんは、ビルが元妻メリンダ・ゲイツさん(59)ともうけた3人の子ども達の末っ子だ。6月に名門スタンフォード大学を卒業し、わずか3年で人間生物学の理学士号を取得した。一方のアーサーさんは、ポールと故リンダ・マッカートニーの娘で写真家のメアリー・マッカートニーさんが母親、メアリーさんの元夫でTVプロデューサーのアリステア・ドナルド氏が父親にあたる。フィービーさんは2023年10月、パリ旅行中に撮影したアーサーさんとのツーショットを自身のInstagramに公開している。その後、交際説が浮上するも、プライベートについては明らかにしなかった。今年1月には、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催されたTVシリーズ『Feud: Capote vs. The Swans』のプレミア上映会にフィービーさんとアーサーさんが出席。3月にフィービーさんは米メディア『Bustle』のインタビューでアーサーさんとの交際について聞かれるも、コメントを拒否していた。そして今回、米メディア『NYLON』が現地時間21日に公開した記事で、フィービーさんがアーサーさんと交際していることを正式に認めたのだ。フィービーさんは卒業式の日に撮影した数枚の写真を共有し、それぞれの場面を自分の言葉で説明している。アーサーさんが裸足のフィービーさんを背負って歩く写真には「式典の後、私の恋人アーサーが車に乗せてくれた」、仲良く寄り添うツーショットには「アーサーが綺麗に片付けてくれた」と記した。なおフィービーさんの父ビルは、1990年代初頭からポールと親交があり、ポールと元妻ヘザー・ミルズとの離婚が泥沼化した時に彼を支えたという。一方、ポールの娘でファッションデザイナーのステラ・マッカートニーは、ビルの元妻メリンダさんと親しかったこともあり、フィービーさんのファッションキャリアについてアドバイスをしているそうだ。画像は『Phoebe Gates Instagram「So honored to attend #Time100 with my dad.」「Paris on film」』『NYLON Instagram「It’s no surprise that @phoebegates is something of an overachiever.」』『Paul McCartney Instagram「Fan Q & A in Adelaide ahead of tomorrow’s show」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)