ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡¡¸µÉ×¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤Î¼Ö¤ËÁø¶ø¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿´é¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÑÀªÎÉ¤¯±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¡×
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÉ×¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¡×¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎàÍ¥ÎÉ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼á¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡Öº£ÆüÌ¼¤¿¤Á·Þ¤¨¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤éÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¥Ñ¥Ñ¡×¤È±¿Å¾Ãæ¤ÎÆ£ËÜ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Æ£ËÜ¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯£±£°·î¤ËÅÔÆâ¤ÇÅö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢³èÆ°¼«½Í¡£º£Ç¯£±·î¡¢Åìµþ´ÊºÛ¤«¤éÈ³¶â£²Ëü£´£°£°£°±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡££²·îÇÛ¿®¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÉüµ¢¡££³·îÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈÈÖÁÈ¤Ë¤âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¸µÉ×¤Î±¿Å¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁûÆ°¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤Ã¤Ä¤Ã¤½¤ó¤Ê¤Ë¡©¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ÎÁ´½¸Ãæ¤·¤¿´é¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ÑÀªÎÉ¤¯±¿Å¾¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¾Ð¡×¤È±¿Å¾»ÑÀª¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£