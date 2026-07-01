元タレントの木下優樹菜が、6月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ハンドクリームが口に入っただけでアナフィラキシーショックを起こし、救急搬送されたことを明かした。「動画はアナフィラキシーの体験談だけでは終わりませんでした。病院が決まるまで救急車のなかで待たされた体験も印象的でした」（芸能記者）まず木下が語ったのは、アナフィラキシーショックに至るまでの出来事だった。「木下さんは深夜、ベッドに寝こ