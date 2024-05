2024年7月24日と28日に国立競技場で開催される、「ブライトン&ホーヴ・アルビオン ジャパンツアー 2024 supported by American Express」のアメリカン・エキスプレスのカード会員(提携カード含む)向けのチケットが、先行販売中だ(先行販売受付:2024年5月25日10:00〜6月14日23:59迄)アメリカン・エキスプレスは、2011年にブライトン&ホーヴ・アルビオンとメインパートナーシップを結び、新たなホームスタジアムとして「アメリカン・エキスプレス・スタジアム」を開設。2013年にはユニホームのスポンサーとなり、2014年にはトレーニング施設の命名権パートナーに、そして2019年には各種スポンサー契約を延長するなど、ブライトンのクラブ史上、最も長いパートナーシップの関係を築いている。

三笘薫が所属するブライトンの歴史的な初の日本ツアーで、アメリカン・エキスプレスは、より一層満喫できる企画を予定しているという。<ブライトン&ホーヴ・アルビオン ジャパンツアー supported by American Express概要>2024年7月24日(水)19:00キックオフ vs 鹿島アントラーズ2024年7月28日(日)18:30キックオフ vs 東京ヴェルディ会場:国立競技場アメリカン・エキスプレス カード会員向け 先行販売チケットのお申し込みアメリカン・エキスプレスとブライトン&ホーヴ・アルビオンのパートナーシップについてアメリカン・エキスプレス カード会員向け イベントについて: