鹿児島vs長崎 スタメン発表
[5.18 J2第16節](白波スタ)
※15:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 17 星広太
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 18 福田望久斗
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 28 戸根一誓
MF 14 野嶽寛也
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
FW 9 有田光希
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 8 増山朝陽
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 7 マルコス・ギリェルメ
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
DF 27 モヨマルコム強志
DF 29 新井一耀
MF 14 名倉巧
MF 24 山田陸
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏
※15:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 3 外山凌
DF 5 井林章
DF 17 星広太
DF 23 岡本將成
MF 8 藤村慶太
MF 11 五領淳樹
MF 18 福田望久斗
MF 34 鈴木翔大
MF 35 中原秀人
FW 10 藤本憲明
控え
GK 31 大野哲煥
DF 28 戸根一誓
MF 14 野嶽寛也
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
大島康明
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 31 原田岳
DF 5 田中隼人
DF 8 増山朝陽
DF 23 米田隼也
DF 25 櫛引一紀
MF 6 マテウス・ジェズス
MF 13 加藤大
MF 17 秋野央樹
FW 7 マルコス・ギリェルメ
FW 11 エジガル・ジュニオ
FW 33 笠柳翼
控え
GK 21 若原智哉
DF 27 モヨマルコム強志
DF 29 新井一耀
MF 14 名倉巧
MF 24 山田陸
MF 38 松澤海斗
FW 9 フアンマ・デルガド
監督
下平隆宏