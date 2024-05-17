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Exclusive | Microsoft Asks Hundreds of China-Based AI Staff to Consider Relocating Amid U.S.-China Tensions - WSJ
Microsoft asks some China staff to relocate amid Sino-US tensions | Reuters
https://www.reuters.com/technology/microsoft-asks-hundreds-china-based-staff-relocate-amid-us-china-tensions-wsj-2024-05-16/
Microsoft offers relocation to hundreds of China-based AI staff
https://www.cnbc.com/2024/05/16/microsoft-offers-relocation-to-hundreds-of-china-based-ai-staff-.html
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