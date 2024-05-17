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https://blog.google/outreach-initiatives/accessibility/ai-accessibility-update-gaad-2024/
Google Updates Maps, Lookout and Other Apps to Expand Accessibility - CNET
https://www.cnet.com/tech/mobile/google-updates-maps-lookout-and-other-apps-to-expand-accessibility/
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