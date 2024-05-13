東京工科大学がMITの研究者3名と「ロボットと⼈間との関係」がテーマのワークショップ開催　リアルとオンラインで一般参加も可能

東京工科大学(TUT)では、協⼒関係にある⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学(MIT)の研究者3名を招き、「ロボットと⼈間との関係」をテーマとした講演やパネルディスカッションを、5⽉20⽇(⽉)に⼋王⼦キャンパスで開催する。TUT学生以外でも誰でも参加できる⼀般聴講で、来場型とオンライン型の両方で実施される。参加は無料。なお⾔語は全編英語でのイベントとなる。参考: 東京工科大学 片柳研究所ホール来場型は当日TUT会場に直接来場のこと(申込み不要)。オンライン参加はTUTのホームページで受け付ける。TUTの当該ワークショップ案内ページはこちら●MITから研究者3名が登壇このイベントには、ロボットと⼈間の関係やロボットの制御、AIなどの研究を⾏う、MITネビル・ホーガン（Neville Hogan）教授、⽔中で使える新しいロボットなどを研究する同ハリー浅⽥（Harry Asada）教授、⽣物をヒントにしたロボットなどを研究する同ケイトリン・ベッカー（Kaitlyn Becker）助教の3名が参加。TUTからは、デザイン学部 相野⾕威雄講師が参加。各⽒による基調講演やパネルスカッションの実施を予定している。左から、⽶国マサチューセッツ⼯科⼤学 Neville Hogan教授、Kaitlyn Becker助教、Harry Asada教授TUTからはデザイン学部 相野⾕威雄 講師が参加●プログラム概要■第1部13:00- 挨拶（東京⼯科⼤学 ⾹川豊学⻑）13:05- 概要説明（MIT ハリー浅⽥教授）13:20- 講演「Human Care Robotics: Socioeconomic Impact, Technological Challenges, and EmergentMethodology」（MIT ハリー浅⽥教授）13:50- 基調講演「Modeling Human Performance Facilitates Physical Human-Robot Collaboration:Biomechanics and neuromotor control aspects of humans and robots」（MIT ネビル・ホーガン教授）■第2部14:50- 基調講演「Hierarchical Contact Tuning in Soft Robotic Gripper: Soft robotics for safe human- robotinteractions and dexterous manipulation」（MIT ケイトリン・ベッカー助授）15:35- 講演「Envisioning user experiences through design thinking in robot development "Realising userobjectives and imagining experiences using the designer's way of thinking"」（本学 相野⾕威雄講師）16:05- パネルディスカッション「Robotics and the Human」（パネリスト︓MITホーガン教授、同ベッカー助授、本学相野⾕講師 / モデレーター︓MIT浅⽥教授）16:40- MIT学⽣参加のパネルディスカッション

【開催概要】：

タイトル: MIT-TUTワークショップ「Robotics and the Human」⽇ 時: 2024年5⽉20⽇(⽉) 13:00〜17:00（第1部 13:00-14:35 / 第2部 14:50-17:00）⾔ 語: 英語開催形式: 来場型/オンライン（Zoom）会 場: 東京⼯科⼤学⼋王⼦キャンパス ⽚柳研究所棟地下ホール（東京都⼋王⼦市⽚倉町1404-1）※JR⼋王⼦駅からスクールバス10分、JR⼋王⼦みなみ野駅からスクールバス5分パネリスト: MIT ネビル・ホーガン教授（Prof. Neville Hogan, MIT Mechanical Engineering）同 ハリー浅⽥教授（Prof. Harry Asada, MIT Mechanical Engineering）同 ケイトリン・ベッカー助教（Asst. Prof. Kaitlyn Becker, MIT Mechanical Engineering）東京⼯科⼤学 デザイン学部 相野⾕威雄講師参加申込: オンライン参加はTUT公式ホームページ申込サイト（https://www.teu.ac.jp/tutmit_workshop/

）より※会場参加の場合は、当日直接会場へ（事前申込不要）。問合せ先︓ jm-gakucho@stf.teu.ac.jp（東京⼯科⼤学学⻑室）