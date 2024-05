歌手ゼイン・マリクが、このほど出演したトークショーで「今まで誰かを心から愛したことがない」と語り、話題となっている。ゼインは過去にモデルのジジ・ハディッドと長期間交際して愛娘をもうけており、今回の発言についてファンからは「ジジのことも愛していなかったのか?」と驚きの声があがった。歌手として活動するゼイン・マリク(31)は、以前に交際していたモデルのジジ・ハディッド(29)との間に愛娘Khaiちゃん(3)がいる1児のパパでもある。

そんなゼインが現地時間8日、新アルバム『Room Under the Stairs』のプロモーションを兼ねて出演したトークショー『Zach Sang Show』で、過去の恋愛について「今まで誰かを心から愛したことがない」として、このように語った。「今までちゃんと誰かを心から愛したことがあるのか、現時点では分からない。」「過去の出来事を振り返ってみると、『あれ、僕は愛していなかったかもな』って。あれは愛だったのか、ただの人生経験の一つだったのか、分からないんだ。」ゼインはジジとは2015年から交際をスタートし、破局、復縁を繰り返しながらも2020年に愛娘Khaiちゃんが誕生した。しかし翌2021年に破局しており、その後ゼインに目立った交際報道はない。またジジと交際する前には、英ガールズグループ「リトル・ミックス」のペリー・エドワーズ(30)と交際し、2人は2013年に婚約したものの2015年に破局していた。少なくとも2人の女性と大恋愛していたこともあって、今回のゼインの発言にファンからはこのような声があがっている。「ジジも、婚約していたペリーも愛したことがないっていうなら、彼は自分しか愛せないんだわ。」「子どもに恵まれたジジのことも愛していなかったなんて、嘘だと思いたい。あんなに幸せそうだったのに。」「Khaiちゃんは将来、自分のパパがママを愛していなかったっていうこの記事を見て、どう感じるのかしら?」ちなみにジジは現在、俳優ブラッドリー・クーパー(49)との交際説が浮上している。ジジに対して「愛したことがない」などと言ったゼインだが、米メディア『US Weekly』によると、ゼインはジジの新たなロマンスを応援しているそうで、情報筋は今の2人の関係についてこのように話した。「難しい時期もありましたが、2人とも大人になり、今は3歳の娘のことを一番に考えています。2人とも、娘が安定した環境で生活することが大切だと思っていますから。」画像1枚目は『BOSS Instagram「Bringing BOSS style to the paddock:#ZaynMalik」』より(TechinsightJapan編集部 Tina)