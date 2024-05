インド東部ビハール州在住の1児の母が今月5日、自然分娩で健康な五つ子を出産した。全員が女の子で、家族だけでなく村全体が「神からの贈り物」と喜びに沸いているという。印ニュースメディア『ABP News』などが伝えた。印ビハール州キシャンガンジ地区にある私立病院「ラザ・ナーシングホーム」で5日午前5時、20歳(一部報道では27歳とも)のタヒラ・ベーグムさん(Tahira Begum)が五つ子を出産した。

3歳の長男がいるタヒラさんは、「妊娠2か月の時に『四つ子ですよ』と言われたのですが、その後の検査で五つ子であることが分かり、怖くなったのです。でも医師には『心配はいらないから』と励まされました」と妊娠中のことを振り返る。珍しい五つ子の出産とあって、主治医ファルザン・ヌーリ氏(Dr. Farzan Noori)は当初、帝王切開を予定していたという。ところがタヒラさんの陣痛が始まったのはまだ妊娠7か月のことで、同医師は帝王切開の準備をする一方で、自然分娩で様子をみたそうだ。するとお産は思いのほか早く進み、タヒラさんは苦しみながらも夫ジェーブド・アラムさん(Javed Alam)に見守られて、5人の女の子を出産した。5人は全員が体重1000グラム未満の超低出生体重児で、最も体重が重い子は750グラム(平均で750〜850グラムとの報道も)だった。ただ合併症はなく健康だそうで、ヌーリ医師は「五つ子の分娩は医師になってから初めてのこと」と興奮冷めやらぬ様子で語っていた。5人は今後も監視が必要で、現在は設備が整った別の施設の新生児集中治療室でケアを受けているという。なおタヒラさんはビハール州カナークプール村出身で、今回の五つ子の女児の誕生には家族だけでなく、村全体が「神からの贈り物」「これは奇跡」と喜びに沸いているそうだ。ちなみに2020年には、アメリカの35歳の女性が自然妊娠で四つ子を出産した。一卵性の四つ子は当時、世界で72例しか報告されておらず、担当医も驚愕したという。