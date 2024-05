先月24日、米ロサンゼルス国際空港のチェックインカウンターで、大声をあげてブチ切れる女性の様子を捉えた動画が撮影された。航空会社に代替のフライトを依頼していた女性だが、その対応に納得がいかず、汚い言葉をスタッフに浴びせ続けていた。しかしまさかの勘違いが発覚し、最後はスタッフと一緒に大笑いしたという。一瞬にして場の空気が変わった出来事を、米ニュースメディア『TMZ』などが伝えている。

話題の動画は先月24日、米ロサンゼルス国際空港のチェックインカウンター前で撮影された。動画には1人の女性の姿が映っており、怒りが抑えられない様子で「次のフライトを用意しろ!」「このクソ野郎」など、汚い言葉をスタッフに浴びせている。また、米国運輸省のピート・ブティジェッジ長官(Pete Buttigieg)の名前を持ち出し、「ピート・ブティジェッジに連絡しろ! 今すぐ連絡しやがれ! この役立たず!」とブチ切れている。この女性は、米航空会社「デルタ航空」のフライトに搭乗予定だったが、乗り遅れてしまったという。代替のフライトを依頼したところ、翌日の便が用意された。しかし女性は同日のフライトを期待していたようで、デルタ航空のこの対応に激怒していた。スタッフに向けて指をさしたり、カウンターテーブルを叩いたりし、息も切れ切れになるほどの大声で叫び続けていた女性。動画が始まってから1分ほどが経過したところで、カウンターにいたスタッフの1人が女性に声をかけた。スタッフの話を聞いた女性は、「え? ここはデルタ航空のカウンターじゃないの?」と驚いた様子で話す。実は女性が猛抗議したカウンターは、カナダの航空会社「ウエストジェット航空」のチェックインカウンターだったのだ。すっかりデルタ航空のカウンターだと思い込んでいた女性は、まさかの展開に大笑いし始めた。ずっと罵詈雑言を浴びていたスタッフらだったが、女性の笑い声につられて一緒に笑っていた。この動画がネット上で拡散されると、「こんなにすぐ冷静になれるものなの?」「最後の笑い方がいいね」「この流れは面白すぎる」「なぜか分からないけどこの人好きだな」といった声が多数あがっている。画像は『Charlie Cotton TikTok「Additional footgae of a woman at LAX who was upset she'd missed her flight so lost her temper at Delta.」』より(TechinsightJapan編集部 iruy)