先日、キャサリン皇太子妃はウィリアム皇太子と地元のファームショップを訪れていたが、この時の様子を撮影した男性が英メディアの取材に応じた。男性が撮影した動画はメディアに掲載されたが、世間では「生成AIによる加工」「偽物説」が飛び交う事態となった。こういった話題について、男性は「自分の目で彼らを見ました」と言い、動画の偽造疑惑を「馬鹿げている」と怒りを露わにした。

キャサリン皇太子妃が現地時間16日、ウィリアム皇太子とともにウィンザーの自宅近くにあるファームショップを訪れる姿がキャッチされた。皇太子妃が外を出歩く姿が目撃されたのは、1月に腹部手術を受けて入院して以来、初めてことだった。退院後は英ウィンザーにある自宅で療養しており、王室公務は回復するまで休んでいる。当時、米メディア『TMZ』では、偶然買物に訪れていたネルソン・シルヴァさん(Nelson Silva、40)という一般男性が撮影した動画を掲載していた。映像は、ウィリアム皇太子夫妻が店の前を笑顔で歩く様子を捉えたものだった。後日、ネルソンさんは英メディア『The Sun』の取材に応じ、当時の様子の詳細について語った。ネルソンさんは当日、40分ほどの空き時間を利用して「ウィンザー・ファームショップ(Windsor Farm Shop)」へステーキを買いに行くと、ウィリアム皇太子夫妻がパン売り場の近くに立っていたそうだ。「その時、キャサリンが少し振り向いたので、僕は『おお、彼女を知ってる!』と感じました。彼らは精肉売り場に行き、僕はその後ろに並んだのです。夫妻はスタッフと談笑していました。」その会話の内容は聞き取れなかったものの、スタッフはとても感激している様子だったそうで、「その場にいる全員がとても興奮していて、本当に良い雰囲気でした」と付け加えた。その後、ネルソンさんは車に戻ると、ポルトガルにいる家族に見せたいと思い、夫妻が駐車場に向かって歩く姿を撮影し始めたという。「2人はとても幸せそうで、リラックスした様子でした。ウィリアムは明らかにキャサリンを守っていたので、撮影をすぐにやめました。彼らを不快にさせたくなかったからです。」キャサリン皇太子妃が手術を受けて以来、重病説や居場所に関する陰謀説などといった悪質な憶測が飛び交っている。そのためネルソンさんが撮影した動画が掲載されると、世間では加工や生成AI、さらには偽物を使ったという話題が浮上したのだ。そしてネルソンさんは、家族からそのような陰謀説のスクリーンショットを送られたそうだ。それを見た時には大変驚いたそうで、「ショックというよりも、なぜこのようなコメントが続くのかが不思議です」と言い、動画が本物であることを伝えた。「これは彼女とウィリアムがはっきりと映っている動画です。僕はこの目で彼らを見たし、完全にリラックスした状況でした。」「これ以上、彼女を遠ざける必要があるのでしょうか? この動画が公開された後、世間は静かになると思いました。しかし、人々はゴシップに没頭している。彼らはこの噂や嘘に多くの時間とエネルギーを費やしてきて、もはやプラグを抜くことができないんです。」そして「彼らは、僕がこの動画を偽造したと言うのでしょうか? 僕が偽物のキャサリンをそこに置いたと? 馬鹿げています。どの時点で彼らは引き下がり、自分達がクレイジーなことに巻き込まれているのに気付くのでしょうか」と怒りを露わにした。ネルソンさんは、自身が撮影した動画について「彼女(キャサリン皇太子妃)が、回復していることを示しています。僕は当時、家族のためだけに撮影したかったのです」と述べるも、大手メディアに掲載されたことについては「2人が幸せそうにショッピングをするこの動画が、噂をすべて流してくれると気付きました」と明かしている。