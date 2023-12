ゴジラと日本マクドナルドのコラボ第1弾として「ゴジラVSマクドナルド BE@RBRICK 150% 4体セット」が登場。入手するためにはマクドナルド公式アプリを使った事前抽選への応募が必要となる。

ゴジラは映画『ゴジラ』(1954年)に登場した巨大な怪獣。その後約70年、特撮映画を中心に数多くの作品が製作された。日本を代表する怪獣キャラクターである。2023年11月3日からは『ゴジラ−1.0』が公開中。

マクドナルドはハンバーガーをメインに世界規模で展開するファストフードレストラン。

世界中に店舗を開設しており、グローバルなファストフードの代名詞的存在となっている。また各国・地域の文化や状況に合わせた個別のメニューやキャンペーンも展開している。

BE@RBRICK(ベアブリック)はメディコム・トイが展開するクマ型ブロックタイプフィギュア。2001年に「デジタルなイメージのテディベア」として誕生。基本的には追加パーツを用いず、プリントのみでキャラクターやデザインを表現するのが特徴だ(一部例外あり)。

様々なサイズが存在するが、全高約7センチの100%、約28センチの400%、約70センチの1000%が通常展開のラインとなっている。

そのコンセプトが日本のみならず世界中で好評を博し、アートなトイとして高い人気と知名度を得ている。

日本マクドナルドは、2024年の新年より「ゴジラvsマクドナルド」の初のコラボレーションとなるキャンペーンを展開。第1弾として「ゴジラvsマクドナルド BE@RBRICK」を全国のマクドナルド店舗で数量限定にて事前抽選販売する。

ゴジラとマクドナルドのキャラクターたち(ハンバーグラー、グリマス、バーディ)が ベアブリックに姿を変えて4体セットで登場する。

日本人なら知らぬ者のほとんどいないマクドナルドとゴジラだが、両者のコラボは実は今回が初めて。トップメジャー同士の初の連携となった。

ゴジラのベアブリックは過去何体もリリースされているが、マクドナルドのキャラクターがベアブリックになるのは、これも今回が初。

さらに今回のベアブリックは全高約10.5センチの150%。過去に内蔵ギミックありのベアブリックが150%相当のサイズで制作されたことはあったが、ギミックなしの通常型150%ベアブリックが販売されるのは、これまた今回が初となる。

マクドナルドでおもちゃというと「ハッピーセット」を連想する方も多いと思うが、今回の「ゴジラVSマクドナルド BE@RBRICK 150% 4体セット」はハッピーセットではない。マクドナルド公式アプリでの事前抽選&店舗での購入、という形になっている。

まず2023年12月20日(水)11:00〜2024年1月8日(月)23:59の期間、スマートフォンやタブレットのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募。

当選された方は、2024年1月15日(月)以降の各店営業開始(24時間営業店舗は5:00から)から1月21日(日)各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4:59まで)に、ご自分で指定したマクドナルド店舗で購入することができる。

ゴジラ、マクドナルド、ベアブリックファンの方は見逃せない今回のアイテム。

入手ご希望の方は、手順、条件をよくご確認の上、まずは抽選にお申し込みいただきたい。

>>>個別にチェック!「ゴジラVSマクドナルド BE@RBRICK 150% 4体セット」の画像を見る(画像4点)(C) 2023 McDONALD'S

TM & (C) TOHO CO., LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2023 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.