森永製菓「ラムネハイチュウ」「ラムネクリームサンドクッキー」発売、森永ラムネで受験生を応援、大粒ラムネ10％増量も

森永製菓は12月12日、「ラムネハイチュウ」「ラムネクリームサンドクッキー」を発売する。また、12月中旬からは「大粒ラムネ」を10%増量して販売する。3商品はすべてオープン価格。

森永製菓のラムネは、1973年から販売されている、青いラムネ瓶をイメージしたパッケージが特徴的な商品。90%がぶどう糖で出来ており、おやつだけでなく仕事や勉強で集中したい時・リフレッシュしたい時など、幅広いシーンで好評を得ているという。

今回発売・増量する3商品は“受験生を応援するため”として登場。森永製菓は、「受験勉強の佳境を迎えるこの時期に、森永ラムネシリーズを勉強のお供として、考えるためのエネルギー補給や気分転換にお楽しみいただきたいという思いから発売に至りました」としている。

「ラムネハイチュウ」は、“しゅわ〜”と爽快感のあるミニラムネ入りのハイチュウ。「ラムネ味」と「メロンソーダ味」の2種類が入っている。ラムネ粒中にはぶどう糖80%配合しているという。販売は全国で行う。68g。なくなり次第販売終了。

「ラムネクリームサンドクッキー」は、ぶどう糖を使用したラムネ風味のクリームをはさんだクッキー。森永ラムネをイメージした爽やかで冷涼感のある味わいに仕上げている。販売は全国(コンビニ・駅売店除く)。8個入り。なくなり次第販売終了。

増量して販売する「大粒ラムネ」は、ひと粒が通常の森永ラムネの約1.5倍のサイズの、食べ応えがあるラムネ菓子。ぶどう糖90%配合しており、勉強中に素早くリフレッシュしたい時、ポイポイ手軽に食べられて気分を満たすことができるという。販売は全国。増量後の内容量は46g(通常41g)。増量期間は12月中旬から2024年2月末まで。

増量期間中の「大粒ラムネ」パッケージには、勉強時にマーカー部分を隠すアイテム“赤シート”に見立てたラムネボトルの窓がデザインされており、食べ終わると、受験勉強中に励まされる嬉しいメッセージが出現する仕掛けが施されている。メッセージは全6種類で、ラインナップは「Believe in yourself!」「You can do it!」「Go for it!」「Keep going!」「Don’t give up!」「I’m on your side」。

森永製菓「大粒ラムネ」パッケージ