フジテレビ系できょう6日放送の音楽特番『2023 FNS歌謡祭』第1夜（後6：30〜11：28）のタイムテーブルが、番組公式サイトで発表された。司会は相葉雅紀と、産休の永島優美アナウンサーに代わって井上清華アナウンサーが務める。

【写真／動画あり】司会・相葉雅紀からのメッセージ＆タイムテーブル

フジテレビから5時間生放送の第1夜トップバッターはAIが飾り、「ハピネス」を盛大に歌う。目玉企画「仲宗根梨乃監修 ダンス企画」は、午後8時台にオンエア。EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、KENZO（DA PUMP）、中務裕太（GENERATIONS）、ラウール（Snow Man）、川尻蓮（JO1）、SOTA（BE:FIRST）、K（&TEAM）が参加し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを届ける。

タイムテーブルは以下のとおり。TVerでのリアルタイム配信も行われる。

■『2023 FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル

▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）

AI「ハピネス」

ウマ娘「うまぴょい伝説」

ClariS「淋しい熱帯魚」（Wink）

柴咲コウ「月のしずく」

DA PUMP×ハライチ「U.S.A.」

乃木坂46「Monopoly」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

LA DIVA「アイドル」（YOASOBI）

▼午後7時頃〜

adieu「楓」（スピッツ）

工藤静香×宮野守「Blue Velvet」

劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」

郷ひろみ×水樹奈々「How manyいい顔」

渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」

渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」（Kiroro）

BE:FIRST「Automatic」（宇多田ヒカル）

森高千里×ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」

薬師丸ひろ子「トゥモロー」

ゆず×JO1「夏色」

LUNA SEA「ROSIER」

・FNS歌謡祭50周年記念

歴代名演集 Part1

▼午後8時頃〜

SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」

NiziU「Paradise」

・ウォルト・ディズニー100周年 名演集

井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」

水樹奈々×宮野真守「輝く未来」

・仲宗根梨乃監修 ダンス企画

EXILE NAOTO（EXILE／三代目」 SOUL BROTHERS）×KENZO（DA PUMP）

×中務裕太（GENERATIONS）×ラウール（SnowMan）

×川尻蓮（JO1）×SOTA（BE:FIRST）×K（&TEAM）

・リスペクト！ユーミン

松下洸平「卒業写真」

松任谷由実×乃木坂46「守ってあげたい」

LA DIVA「春よ、来い」

・FNS歌謡祭50周年記念

歴代名演集 Part2

▼午後9時頃〜

Ado「唱」「いばら」

関ジャニ「凛」

King Gnu「硝子窓」

Snow Man「Dangerholic」

三浦大知「能動」

ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー

「見れるって思ってるね？」「ピュア・イマジネーション」

優里「ベテルギウス」

LE SSERAFIM「Eve, Psyche ＆ The Bluebeard’s wife」

・FNS歌謡祭50周年記念

歴代名演集 Part3

▼午後10時頃〜石崎ひゅーい「虹」EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」木梨憲武×ヒロミ×所ジョージ「空を見上げた」三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」ジェジュン×SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）GENERATIONS「Diamonds」柴咲コウ「瞳をとじて」（平井堅）JUJU「飾りじゃないのよ 涙は」（中森明菜）女王蜂「メフィスト」SUPER BEAVER「決心」DISH//「Dreamer Drivers」NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」（DREAMS COME TRUE）浜崎あゆみ「A Song for xx」坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」福山雅治「想望」