今夜放送『FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル発表
フジテレビ系できょう6日放送の音楽特番『2023 FNS歌謡祭』第1夜（後6：30〜11：28）のタイムテーブルが、番組公式サイトで発表された。司会は相葉雅紀と、産休の永島優美アナウンサーに代わって井上清華アナウンサーが務める。
【写真／動画あり】司会・相葉雅紀からのメッセージ＆タイムテーブル
フジテレビから5時間生放送の第1夜トップバッターはAIが飾り、「ハピネス」を盛大に歌う。目玉企画「仲宗根梨乃監修 ダンス企画」は、午後8時台にオンエア。EXILE NAOTO（EXILE／三代目 J SOUL BROTHERS）、KENZO（DA PUMP）、中務裕太（GENERATIONS）、ラウール（Snow Man）、川尻蓮（JO1）、SOTA（BE:FIRST）、K（&TEAM）が参加し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを届ける。
タイムテーブルは以下のとおり。TVerでのリアルタイム配信も行われる。
■『2023 FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル
▼午後6時半〜（時間ごとの記載は50音順、以下同）
AI「ハピネス」
ウマ娘「うまぴょい伝説」
ClariS「淋しい熱帯魚」（Wink）
柴咲コウ「月のしずく」
DA PUMP×ハライチ「U.S.A.」
乃木坂46「Monopoly」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
LA DIVA「アイドル」（YOASOBI）
▼午後7時頃〜
adieu「楓」（スピッツ）
工藤静香×宮野守「Blue Velvet」
劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」
郷ひろみ×水樹奈々「How manyいい顔」
渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」
渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」（Kiroro）
BE:FIRST「Automatic」（宇多田ヒカル）
森高千里×ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」
薬師丸ひろ子「トゥモロー」
ゆず×JO1「夏色」
LUNA SEA「ROSIER」
・FNS歌謡祭50周年記念
歴代名演集 Part1
▼午後8時頃〜
SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」
NiziU「Paradise」
・ウォルト・ディズニー100周年 名演集
井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」
水樹奈々×宮野真守「輝く未来」
・仲宗根梨乃監修 ダンス企画
EXILE NAOTO（EXILE／三代目」 SOUL BROTHERS）×KENZO（DA PUMP）
×中務裕太（GENERATIONS）×ラウール（SnowMan）
×川尻蓮（JO1）×SOTA（BE:FIRST）×K（&TEAM）
・リスペクト！ユーミン
松下洸平「卒業写真」
松任谷由実×乃木坂46「守ってあげたい」
LA DIVA「春よ、来い」
・FNS歌謡祭50周年記念
歴代名演集 Part2
▼午後9時頃〜
Ado「唱」「いばら」
関ジャニ「凛」
King Gnu「硝子窓」
Snow Man「Dangerholic」
三浦大知「能動」
ミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』カンパニー
「見れるって思ってるね？」「ピュア・イマジネーション」
優里「ベテルギウス」
LE SSERAFIM「Eve, Psyche ＆ The Bluebeard’s wife」
・FNS歌謡祭50周年記念
歴代名演集 Part3
石崎ひゅーい「虹」
EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」
木梨憲武×ヒロミ×所ジョージ「空を見上げた」
三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
ジェジュン×SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）
GENERATIONS「Diamonds」
柴咲コウ「瞳をとじて」（平井堅）
JUJU「飾りじゃないのよ 涙は」（中森明菜）
女王蜂「メフィスト」
SUPER BEAVER「決心」
DISH//「Dreamer Drivers」
NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」（DREAMS COME TRUE）
浜崎あゆみ「A Song for xx」
坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」
福山雅治「想望」