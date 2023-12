映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』シリーズのオフィシャルショップ「ハリー・ポッター マホウドコロ」で、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮の制服を着た「ハリー・ポッター リカちゃん」(全4種)が発売決定、現在オンラインショップにて先行予約受付中だ。

>>>鮮やかなメイク&髪型・アイテムにも注目!「ハリー・ポッター リカちゃん」ラインナップをチェック(写真15点)

「リカちゃん」は1967年に誕生した日本を代表する着せ替え人形。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができるほか、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴。常に流行を取り入れながら展開を続け親子二世代・三世代にわたって愛され続けている。

そんなリカちゃんと、J.K.ローリング原作の世界的な人気シリーズ『ハリー・ポッター』のコラボレーションが実現! ホグワーツ魔法魔術学校を舞台に主人公である魔法使いの少年ハリー・ポッターとその仲間たちによる冒険と成長が描かれた小説シリーズは世界的なベストセラーとなり、本作をベースにした映画・舞台・アイテム展開など、その世界観は様々な形で楽しまれている。

今回発売されるのは、『ハリー・ポッター』の作中に登場するホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮であるグリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンからインスパイアされた制服を着たオリジナルのリカちゃん。ローブ、マフラー、杖が付属された豪華なセットで展開される。

それぞれのメイクや髪型は各寮のイメージでまとめられており、グリフィンドールはダークブラウンのストレートヘア・ピンクカラーのリップ・レッドカラーのイヤリング、ハッフルパフは栗色のフワフワヘア・オレンジ系リップ&グロス・黄色のイヤリング、レイブンクローはブロンドのストレートヘア・オレンジカラーのリップ・ブルーカラーのイヤリング、スリザリンは黒髪のショートボブ・赤色のリップ・緑色のイヤリングがそれぞれポイントとなっている。

「4種全部が欲しい!」という方には、「ハリー・ポッター リカちゃん」全4種とリカちゃん用ミニトートバッグ4種が同梱された「スペシャルセット」がお勧め。各寮のデザインの入ったミニトートバッグは、このセットでしか入手できないレアアイテムとなるので見逃せない。

「ハリー・ポッター リカちゃん」は2024年1月末、オンラインショップを含む「ハリー・ポッター マホウドコロ」で発売予定。現在受付中のオンラインショップでの予約は上限に達し次第終了となり、2024年1月下旬より順次発送される予定。

『ハリー・ポッター』ファン、そしてリカちゃんファンならずとも見逃せない夢のコラボレーションが、あなたに素敵な魔法をかける!

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) &TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C)JKR. (s23)(C)TOMY