´Øº¬¶Ð¤¬ÌÀ¤«¤¹àÏÂÅÄ¥¢¥»ÒÅÁÀâá Ä¶ÂçÊª¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥¿Ç¯¾å¤ÇÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢¼ºÎé¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·àÏÂÅÄ¥¢¥»ÒÅÁÀâá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£ÉÝ¤«¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¥Ù¥¹¥È£³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡×¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¡¢¥¦¥ÉÎëÌÚ¤Î£³¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡££²°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Øº¬¤¬¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬¡Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¡ËÀÄÌÚ¸ù¤µ¤ó¤È²ó¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤ÎÏÃ¤Ç¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤«¤éÀÄÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤è¡£¡ÊÏÂÅÄ¤¬¡Ë¡ØÀÄÌÚ¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥¿Ç¯¾å¤ÇÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢¼ºÎé¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¤µ¤Ã¤¤«¤é»ä¤Î¤³¤È¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¡¼¡¢¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¡Ù¡£¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ¤Ï¥´¥ë¥ÕÍÑ¸ì¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀÄÌÚ¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Å·Ìî¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤óÅÁÀâ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£