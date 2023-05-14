4yuuuÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¤È¹â¤½¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤²ÈÅÅ¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/night-lamp-home-decor-on-locker-426853312

¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÅÅµ¤À½ÉÊ­¡¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È

DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È USB/´¥ÅÅÃÓ Î¾ÍÑ¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥ë¡¼¥à¥é¥¤¥È¡£
ÅÅµ¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò3ÃÊ³¬¤ËÄ´À°¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¼¼¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è♡

¥µ¥¤¥º¤Ï10cm¡ß12cm¡ß21cm¤Ç¡¢USB¤È´¥ÅÅÃÓÎ¾Êý¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤¤Î¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ù¤Æ¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤È¤­¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡ª

¢¡¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¥ó¥É¥é¥¤¥È USB/´¥ÅÅÃÓ Î¾ÍÑ
Äê²Á¡§330±ß(ÀÇ¹þ)

¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÅÅµ¤À½ÉÊ­¢¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼

¥À¥¤¥½¡¼(DAISO)¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼(¥ì¥È¥í¥¿¥¤¥×)¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤¤¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£
¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¤«¤éÁª¤Ù¤Æ¡¢6.3cm¡ß7cm¡ß11.5cm¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹♡

USB¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤­¤Æ¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Î¤È¤­¤ÇºÇÂç4.5»þ´ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¡£
BluetoothÀÜÂ³¤·¤¿¤ê¡¢microSD¥«¡¼¥ÉÁÞ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»³Ú¥Ç¡¼¥¿¤òºÆÀ¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÊýË¡¤Ç¡¢º£²»³Ú¤òÄ°¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë¤¹¤°ºÆÀ¸¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¡ý

¢¡¥Ö¥ë¡¼¥È¥¥¡¼¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼(¥ì¥È¥í¥¿¥¤¥×)
Äê²Á¡§770±ß(ÀÇ¹þ)

¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÅÅµ¤À½ÉÊ­£ÅÅÆ°ÈþÍÆ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢

DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖÅÅÆ°ÈþÍÆ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¡×¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤¬¤Ç¤­¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¤ÆÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤Ìó14cm¡£Ã±3ÅÅÃÓ1ËÜ¤ÇÆ°¤­¤Þ¤¹¡£

¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ÏÉ½ÌÌËá¤­¡õ´ÅÈé¥±¥¢¡¢·Áºî¤ê¡õÉ½ÌÌËá¤­¡¢É½ÌÌ»Å¾å¤²¤Î3¼ïÎà¡£
ÆþÍá¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¢ö

¢¡ÅÅÆ°ÈþÍÆ¥Í¥¤¥ë¥±¥¢
Äê²Á¡§330±ß(ÀÇ¹þ)

¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÅÅµ¤À½ÉÊ­¤LED¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥é¥¤¥È

DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤Î¡ÖLED¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥é¥¤¥È2P¡×¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤¬ÍÉ¤é¤á¤¯¥é¥¤¥È¡£
¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤±¤É²Ð¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÉÔ°Â¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë´ò¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£

Ä¾·Â3.7cm¤Î¥é¥¤¥È2¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢Äì¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¥ª¥Õ¤·¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦♡

¢¡LED¥­¥ã¥ó¥É¥ë¥é¥¤¥È2P
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)

¡Ú¥À¥¤¥½¡¼¡Û¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÅÅµ¤À½ÉÊ­¥»°É©¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥óÅÅÃÓCR1220

DAISO(¥À¥¤¥½¡¼)¤ÏÅÅµ¤À½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÅÅÃÓ¤âË­ÉÙ¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢»°É©¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥óÅÅÃÓ¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢2¸ÄÆþ¤ê¤Î¡Ö»°É©¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥óÅÅÃÓCR1220¡×¤Ï¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¡£

CR1220¤Ï»þ·×¤äÅÅÂî¡¢¾®·¿¥²¡¼¥àµ¡¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£
2¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¤¬¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬1¸Ä¤º¤Ä¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤¬¤É¤³¤«¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

¢¡»°É©¥ê¥Á¥¦¥à¥³¥¤¥óÅÅÃÓCR1220 2¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)

Â¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é