¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤ÇÊú¤¨¤ëà¥¸¥ì¥ó¥Þá¡ÄÂçµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¡Ö¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡×
¡¡ÇØÈÖ¹æ£¶¤ÏÉü³è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡££×£Â£Ã¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤òà¼Âàá¤·¤¿µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬²Æì¥¥ã¥ó¥×¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï³«ËëÄ¾Á°¤Î¸Î¾ã¤â´Þ¤á¤Æ·×£³ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¡£¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê£¶£´¡Ë¤Îº£µ¨¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ÊÍ··â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î³ÎÌó¤â¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë£²£°£²£³Ç¯¡¢ºäËÜ¤Ï¤¢¤ë¡Ö³ëÆ£¡×¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿ºäËÜ¤¬£×£Â£Ã¤ÎµÜºê¹ç½É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹Æü¤â¸áÁ°£·»þ³«»Ï¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊºäËÜ¤Î¸½¾õ¤ò¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£ÁáÄ«Îý½¬¤ò»ë»¡¤·¤¿»Ø´ø´±¤ËÊ¹¤¯¤È¡Öº£Æü¤Î¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤ó¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤¤¤ÖÀº¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤è¤Í¡£ÂÎÄ´¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Í¡×¤È¾å¾º¥à¡¼¥É¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£ÖÃ¥²ó¤¬»ê¾åÌ¿Îá¤Îº£µ¨¤ÏºäËÜ¤Ë¤â¡Ö¶¥Áè¡×¤òµá¤á¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Åö³Î¤ÏÆâÌî¤ÎÃæÅÄæÆ¤È²¬ËÜÏÂ¡¢³°Ìî¤Î´Ý¤Î£³¿Í¤À¤±¡£¤·¤«¤âºäËÜ¤Ïº£Ç¯£±£²·î¤Ë£³£µºÐ¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï²áÅÏ´ü¤Ç¡¢º£µ¨³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤·¤Æ¤¯¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²¶¤Ï¡ÊÅ¾µ¡¤¬¡Ë£³£±ºÐ¡¢£³£²ºÐ¤¯¤é¤¤¤ÇÍè¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¡ÊºäËÜ¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡ËÅì¥¹¥Ý¤ß¤¿¤¤¤Ë°ÂÄê¤·¤¿È¯¹ÔÉô¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ç·ÁÍÆ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòµ¨¤ÎºäËÜ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï¡Ö£±£µ£°¥¥íÂæ¡×¤Þ¤ÇÄã²¼¡£¸½ºß¤Ï¡Ö£±£¶£°¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ç°ì·³¥ì¥Ù¥ë¡£°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡£Æ±Î½¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÊÂ¤ß¤Î¡Ö£±£¸£°¥¥íÂæ¡×¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºäËÜ¤ÎÂÇËÀÉü³è¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºäËÜ¤Ï¤¢¤ëà¥¸¥ì¥ó¥Þá¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÂÇÎ¨¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤òµá¤á¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ÎÎ©¤À¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì£¸£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£¶ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£³£³ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤ÎÆü¡ÖÍ¦¿Í¤ÈËÍ¤é¤Î´Ö¤Î³ëÆ£¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤À°ìÃ×¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÍ¦¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤É¤³¤Ë¥Ï¥á¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î°Õ»×¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í¦¿Í¤Ï¡Ø£²£°È¯ÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÂÇÎ¨¤¬£²³ä£µÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï£²³ä£¸Ê¬¤ÇËÜÎÝÂÇ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ë£²³ä£µÊ¬¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¡£ÎÝÂÇ¤â°ã¤¦¤·¡¢ÅðÎÝ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÃ±ÂÇ¤Çà³Æ±ØÄä¼Öá¤Ê¤éÄ¹ÂÇ¤¬Íß¤·¤¤¡£¤É¤³¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤¹¤Î¤«¡£¸·¤·¤¤Î©¾ì¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¥º¥Ð¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Î£´£°È¯¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºäËÜ¡£Í··â¤Ç¤Ï¿·¿Í¤ÎÌçÏÆ¤âÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£