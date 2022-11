それまで飼い主の愛情を一身に受けていた猫がある日、自宅で誕生したばかりの赤ちゃんを紹介された。すると猫は赤ちゃんの匂いを嗅ぎ、飼い主が驚くような行動に出たのであった。当時の動画とともに『The Indian Express』などが伝えている。

TikTokユーザー「caydencazier」が今月12日、生まれたばかりの赤ちゃんを飼い猫に紹介する動画を投稿したところ、再生回数が7日間で1200万回を超えた。

動画には「新生児を私たちの猫に紹介したけど、計画通りにはいかなかった」と言葉が添えられており、自宅の居間に置かれたチャイルドシートには赤ちゃんが眠っている。

赤ちゃんのすぐ隣では、その日が初対面だという飼い猫が顔を近づけて匂いを嗅いでおり、10秒ほどするとその場を去って別の部屋へと移動を始めた。

そして別の部屋までやって来た猫は、追ってきた飼い主にちらりと目をやり、背中を向けて床にうずくまった。

気分が悪いのか、猫は腹部を震わせていて、それを見た飼い主は何かを察したのか「え、本当なの?」と声を発している。

実はこの猫、床に嘔吐してしまったようで、飼い主が「マジかよ?」と驚きの声をあげるとその場を後にした。

なおこの猫は、ふさふさの毛並みと人懐っこく甘えん坊の性格で人気のラグドールだそうで、この動画には次のようなコメントが寄せられた。

「猫はドラマチックだよね。」

「猫の行動は読めないね。」

「赤ちゃんのオムツの替え時だったのでは?」

「猫はきっと、赤ちゃんの匂いを嗅いで『この家の中の赤ちゃんは私だけではなくなってしまった』と気付いたのよ。」

「これはまさに嫉妬だね。」

「うちの猫は赤ちゃんを紹介後、ベビーベッドの中に入って用を足したわ。」

「我が家では生まれた息子を威嚇し続け、2週間も姿を見せなかった。そして結局、息子が生後11か月になるまで慣れなかったの。」

「猫の背中に『私の役目は終わったな』と書いてある。」

「赤ちゃんは病院からまっすぐ家に戻ってきたのでしょう? 赤ちゃんの匂いは強いし、病院の様々な匂いがついていたのよ。」

「別の部屋に行って吐いたのだから偉いと思うよ。マナーを知っているよ。」

「別の部屋に行って、その後荷物をまとめて出ていくのかと思った。」

「私も弟が我が家に来た時、この猫と同じ反応をしたわよ!」

ちなみにTikTokでは昨年、飼い犬が他の犬の匂いをつけて夜遅く帰宅した飼い主に気付き、悲しい顔の絵文字のような表情で出迎える姿を捉えた動画が話題となっていた。

