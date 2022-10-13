Éþ¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¡Ä¶ÐÌ³Àè¤Î½÷»Ò»ùÆ¸12¿Í¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù ¾®³Ø¹»¤Î31ºÐÃËÀ¶µ»Õ¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦
¡¡¶µ¤¨»Ò¤ò´Þ¤à½÷»Ò»ùÆ¸12¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃËÀ¶µ»Õ¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈøÄ¥ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ÎÃËÀ¶µ»Õ(31)¤Ï¡¢2021Ç¯6·îº¢¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë¾®³Ø¹»¤Î½÷»Ò»ùÆ¸12¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Éþ¤Î¾å¤«¤é¤äÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¶»¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï³²¤Ï40·ï¤Û¤É¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Èï³²»ùÆ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¶µ»Õ¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¥¯¥é¥¹¤Î»ùÆ¸¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¶µ»Õ¤Ï¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¡Ö¤Ò¤¶¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿»ùÆ¸¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÀÅª²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢13ÆüÉÕ¤±¤ÇÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£