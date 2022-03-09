40Âå¤«¤é¤ÎÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ö¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¡×¥Æ¥¯¡£¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹£µºÐ
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À·ë¤ó¤À¤À¤±¤À¤È¤Ê¤ó¤À¤«¼êÈ´¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£¡Ö¤Ò¤È¹©É×¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢½÷À¤ÎÈ±ÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ø¥¢¥é¥¤¥¿¡¼º´Æ£Í§Èþ¡Ê¤µ¤È¤æ¤ß¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¿Íµ¤¥Ø¥¢¥µ¥í¥óMINX¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼È¬ÌÚ²Ö»Ò¡ÊÈ¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤µ¤ó¡£ º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤Ï¸åÆ¬Éô¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬Âç»ö¡ª
¤µ¤È¤æ¤ß¡§º£Æü¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤Ä¤Ï±ü¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡ÌµÂ¤ºî¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ëÈ±¤È¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤È±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¸åÆ¬Éô¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¸åÆ¬Éô¤Ë¤³¤ó¤â¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡ª¡¡¤³¤³¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§º£Æü¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î½Ð¤·Êý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¹5ºÐ¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¡×¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¡Ê1¡Ë¡¡Ê¬¤±ÌÜ¤ò¤Ü¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅö¤Æ¤ë
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤Þ¤º¡¢´¥¤«¤¹¤È¤¤Ë¡¢Ê¬¤±ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§Ê¬¤±ÌÜ¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Ú¤¿¤ó¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏÈ©¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤Ä¤à¤¸¤ä¡¢Ê¬¤±ÌÜÉôÊ¬¤ò¤³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ®¤ò¤¢¤Æ¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¼ê¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë·ë¤Ö
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¼¡¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Ð¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥·¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¼ê¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¥Ö¥é¥·¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤Æ¤È¤«¤¹¤È¡¢È±¤ò¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¸åÆ¬Éô¤ÎÈ±¤ò°ú¤½Ð¤¹
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸åÆ¬Éô¤«¤éÈ±¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤³¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¥¡¼¥×
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§ºÇ¸å¤Ë¡¢°ú¤½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÂç¿Í¤Î¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤¬´°À®¡ª
¤µ¤È¤æ¤ß¡§¤³¤ó¤â¤ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆ¬Éô¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤È¡¢È±¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢Æ¬¤Î·Á¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
È¬ÌÚ¤Á¤ã¤ó¡§¸åÆ¬Éô¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æñ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤Ò¤È¤Ä·ë¤Ó¤ò³Ê¾å¤²¤¹¤ë¥Ø¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹¡£
¡¦¥ô¥£¥é¥í¥É¥é¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡¥ê¥Ù¥ë¡¡¥ï¥Ã¥¯¥¹¡¡50ml¡¡¡ï2530¡Ê¥ß¥ë¥Ü¥ó¡ãÈþÍÆ¼¼ÀìÇäÉÊ¡ä¡Ë
È¬ÌÚ¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¡£
¡¦¥È¥ê¥¨¡¡¥¹¥×¥ì¡¼10¡¡170g¡¡¡ï1760¡Ê¥ë¥Ù¥ë¡Ë