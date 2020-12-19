日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した重慶市の人気スポット洪崖洞。（2018年10月29日撮影、https://www.instagram.com/p/CAnDsFGgrba/？igshid＝1qcxivte3kzob）

【新華社重慶12月19日】日本のプロ写真家RK氏は3年前に初めて中国を訪れ、中国をテーマにした作品を撮り始めた。これまでに北京市や上海市、広州市、重慶市などの都市のほか、貴州省や湖南省などの少数民族が暮らす農村もカメラに収めてきた。

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した重慶江北国際空港で客待ちをするタクシーの列。（2018年11月5日撮影、https://www.instagram.com/p/BqUb40Gh70H/？igshid＝1n8k1qqz3cz3t）

RK氏が中国の都市を撮影した作品のうち、重慶市を撮った1組の写真がネットユーザーから最も人気を集めている。同市を代表する観光スポット「洪崖洞」を題材にしたもので、小菅氏のインスタグラムにアップ後、4万以上の「いいね」を獲得した。

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した重慶市市街地にある集合住宅。（2018年11月5日撮影、https://instagram.com/p/BqUb40Gh70H/）

2019年秋、RK氏は貴州省から公式に招待を受け、同省の都市や農村の奥深くまで足を運んでドキュメンタリーと写真を撮影した。

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した重慶市の人気スポット洪崖洞。（2018年10月29日撮影、https://www.instagram.com/p/Bq9oi3dBmXA/？igshid＝1dmqvcsobco1y）

現在、中国のソーシャルメディアプラットフォーム「新浪微博」上で、RK氏のフォロワーは12万9千人を数える。昨年2月時点では、8千人にとどまっていたという。RK氏は中国でフォロワー数が増えたことを喜び、この先も中国でより多くの仕事をしていきたいと話している。

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した重慶市中心地にある朝天門。（2018年11月2日撮影、https://instagram.com/p/Bp4P8cpBTTj/）

今年38歳になるRK氏は茨城県出身の写真家で、「RK」という名は本名の小菅亮輔（Ryosuke Kosuge）のイニシャルから付けられた。（記者/王暁潔）

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日本人写真家RK氏が撮影した重慶国泰芸術センターの夜景。（2018年10月30日撮影、https://www.instagram.com/p/Bqww-hLhODU/？igshid＝2t8hhn6fo8nu）

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した湖南省の鳳凰古城。（2019年5月12日撮影）

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日本人写真家RK氏が撮影した湖南省の鳳凰古城。（2019年5月12日撮影）

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した、貴州省の鎮遠（ちんえん）古鎮。（2019年9月24日撮影、https://weibo.com/p/1005056804248986/photos？from＝page＿100505＆mod＝TAB＃place）

日本人写真家が捉えた中国の姿、中国ネットユーザーを魅了

日本人写真家RK氏が撮影した貴州省に暮らす少数民族の生活。（2019年9月23日撮影、https://weibo.com/p/1005056804248986/photos？from＝page＿100505＆mod＝TAB＃place）