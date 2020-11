米国の次期大統領選は事前の予想通り、もつれた展開となっている。現職のトランプ大統領はミシガンなど幾つかの州で郵便投票の集計停止を求める訴訟を起こした他、今後のさらなる法廷闘争も辞さない構えだ。何故、そこまでして彼は選挙に勝ちたいのか?

それは単に最高権力者の座に止まりたいという願いとは別に、極めて切実な理由に根差している。仮にトランプ氏が今回の選挙に敗れて大統領の座を追われた場合、それまでの大統領職に伴う免責特権が失われ、数多の訴訟リスクに晒されることになるからだ。これは以前から米国内外のメディアで報じられるなど、半ば公然の秘密と化している。

〔PHOTO〕Gettyimages

お金が足りなくなる可能性

米ニューヨーカー誌の報道によると、トランプ大統領はこれまで推定4000件に上る訴訟と26件に上る性的不適切行為の訴え、そして昨年12月の米連邦議会における弾劾裁判等を生き残ってきた。

しかしニューヨーク州・市政府の検察当局は未だに、トランプ氏が大統領になる前の商行為等に対し、潜在的な刑事責任の可能性があるとして捜査を進めている。他にも、こうした捜査や民事訴訟の準備が10件以上進んでいるという。

“Why Trump Can’t Afford to Lose” The New Yorker,November 9, 2020 Issue

仮に、これらが実際の訴訟へとつながれば、トランプ氏は弁護士費用など相当の出費を迫られることになる。ところが、そのためのお金が足りなくなる可能性がある。

今年9月のニューヨーク・タイムズの報道によれば、トランプ氏は4億2100万ドル(400億円以上)に及ぶローンその他の負債の責任を個人的に負っており、そのほとんどが4年以内に返済期限を迎えるという。

“LONG-CONCEALED RECORDS SHOW TRUMP’S CHRONIC LOSSES AND YEARS OF TAX AVOIDANCE” The New York Times, Sept.27, 2020

とは言え、不動産王のトランプ氏のことだから、推定数十億ドル(数千億円)とも言われるホテルなどの資産を一部売却すれば問題ないと思われる。

ところがトランプ氏が所有するリゾート・ホテルなど不動産の資産価値はコロナ禍の影響で相当目減りしており、その売却によって借金を返したり法廷闘争の資金を捻出するのは、それほど容易ではないと見られている。

「国外脱出」を考えているとの見方も

こうした危うい展開を回避するため、トランプ氏は是が非でも今回の選挙に勝たねばならない。

その切なる願いは先月、ジョージア州で開催された選挙集会でも現れている。会場に集まった多数の支持者らに向かって、トランプ大統領は次のように語りかけた。

〔PHOTO〕Gettyimages

「私が(今回の選挙に)負けるなんて想像できるかい?(もしも負けたら)あまり良い気持ちはしないだろうな。ひょっとしたら、この国(アメリカ)を去るかもしれない。どうなるか分からないな」

冗談めかして言ってはいるが、トランプ氏は案外本気かもしれない。

同じくニューヨーカー誌の報道によれば、トランプ大統領の姪のマリー・トランプ氏も、大統領が今回の選挙に負けたら米国を去ることを考えているのではないかと見ている。たとえばモスクワのような都市で、新たなトランプ・タワーを建設することを生き甲斐にしていくのではないかという。

また独裁制を研究する一部の歴史学者も、米国との間で身柄引き渡し条約を交わしていない国にトランプ氏が亡命する可能性はあると見ている。

実際、国外脱出を真面目に考えたくなる程、一部のケースは深刻なようだ。たとえばニューヨーク市のマンハッタン地区検事らは、かつてトランプ氏が性的関係を持ったとされるポルノ女優ストーミー・ダニエルさんに同氏弁護士から渡された口止め料の件を未だに捜査しているが、これは今後の展開次第では重罪につながる可能性もあるという。

自らを恩赦する可能性も

これ以外でもトランプ氏を巡る捜査が幾つも進められており、今回の大統領選挙に同氏が敗北すれば、特に税金に関する容疑の捜査が進むと見られている。

立件は証拠不十分などを理由に難しいとされるが、ニューヨーク州政府の検察当局はかなりやる気がある、と見ている専門家もいる。

このため一部識者の中には、トランプ大統領が来年1月まで残された短い在任期間中に自身を「恩赦(pardon)」するのではないか、と見る人もいるという。もちろん現実離れしたシナリオだが、法理論的には「100パーセント無い」とは言い切れないのだという。

〔PHOTO〕Gettyimages

あるいは、もう少し現実的なシナリオとしては、トランプ大統領が残された在任期間中に敢えて辞任する。すると一時的ながらもペンス副大統領が大統領に昇格するので、彼にトランプ氏を恩赦させるのだという。もちろん両シナリオとも実際にはかなり苦しい筋書きだ。

さらに別の可能性としては、次期大統領に就任したバイデン氏が米国社会のさらなる分断を避けるために、トランプ氏を恩赦することも考えられる。

しかし、かつて1974年にウォーターゲート事件で大統領の座を追われたリチャード・ニクソン氏が、その後を継いだフォード大統領に恩赦されたことに対する批判的見解が根強く残っているため、法の公正性を訴える立場からバイデン大統領はトランプ氏を恩赦し難いと見る向きもある。

以上のことを考え合わせると、トランプ氏は絶対に大統領選挙の負けを認めるわけにはいかないのだ。