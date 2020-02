ハリウッド実写映画『ソニック・ザ・ムービー』の日本オリジナルポスターが完成。合わせて、倒したはずの敵からまさかの反撃にあってしまい大ピンチに陥るシーンの本編映像も解禁となった。

全身から電流をほとばしらせ、眼光を青く鋭く輝かせたソニックが「これがオレの力だ!仲間を守って見せる!!」と意気込むこのポスターは、ソニックを生んだ日本オリジナルのデザイン。お馴染みのアイテムである金のリングが大きく拡がり、ソニックのスーパーパワーをつけ狙う宿敵ドクター・ロボトニック(ジム・キャリー)との大興奮のハイスピードバトルが今にも始まり出しそうな、エネルギッシュで迫力満点の仕上がりだ。

合わせて解禁された本編映像は、天才科学者であるドクター・ロボトニックが開発した凶悪な兵器を一度退けたはずが、内部から小さなヘリ型の兵器が再び飛び出し、ソニックと相棒トム(ジェームズ・マースデン)の乗るトラックが急襲されるシーン。

カーアクション映画の最高峰『ワイルド・スピード』シリーズを全て手がけ、本作のプロデュースを担ったニール・H・モリッツは「手に汗握るアクションに、コメディに、ソニックと人間の友情から生まれる大きな感動。この作品には、みんなが好きな映画の要素が詰まっている。監督のジェフ・ファウラーが、周りが期待する冒険と爽快な楽しさを表現すると同時に心温まる物語に仕上げているんだ」とコメントしている。

映画『ソニック・ザ・ムービー』は3月27日(金)全国ロードショー

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

