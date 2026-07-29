通信に関する情報です。

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、熊本県で最大震度7を観測した地震で、基地局の停電や伝送路の故障などが発生しています。

午前10時45分時点で熊本県の以下のエリアで通信できないなどの影響が確認されているということです。

▼NTTドコモは八代市、宇城市。▼KDDIは八代市、人吉市、宇城市、下益城郡美里町。▼ソフトバンクは八代市、菊池市、宇城市、下益城郡美里町、上益城郡の一部の地域。▼楽天モバイルは八代市、人吉市、宇土市、宇城市、下益城郡美里町、上益城郡益城町、八代郡氷川町です。

緊急通報を含めた携帯電話サービスが利用できない、または利用しづらい状況が続いているということです。

通信各社は固定電話や公衆電話、フリーWi-fiなどの利用を呼びかけているほか、災害用の伝言板を立ち上げています。

また、契約中の通信キャリアに障害が発生している場合、ほかの通信キャリアの通信を利用できる「JAPANローミング」を提供しています。

NTT東日本とNTT西日本は「災害用伝言ダイヤル」のサービスを運用しています。