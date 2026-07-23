俳優・三山凌輝との “ホテル密会” が報じられた元宝塚歌劇団トップ娘役・花乃まりあ。約1カ月前、2歳の息子へ送ったInstagramのメッセージが、あらためて注目されている。「三山さんとのランボルギーニ送迎による密会が話題になっている花乃さんですが、その一方、インスタでは息子の成長を見守る母としての思いをつづっていたのです」（芸能記者）6月24日、花乃は、広々とした草原の上に立つ息子の後ろ姿を投稿し、《息子が