俳優・三山凌輝との “ホテル密会” が報じられた元宝塚歌劇団トップ娘役・花乃まりあ。約1カ月前、2歳の息子へ送ったInstagramのメッセージが、あらためて注目されている。

「三山さんとのランボルギーニ送迎による密会が話題になっている花乃さんですが、その一方、インスタでは息子の成長を見守る母としての思いをつづっていたのです」（芸能記者）

6月24日、花乃は、広々とした草原の上に立つ息子の後ろ姿を投稿し、《息子が2歳になりました》と報告。《毎日私の心を愛でいっぱいにしてくれる人》と深い愛情をつづった。

「さらに花乃さんは息子さんについて、《まだこんなにちいさいけれど、「育てている」という感覚はまるでなく、「守られている」と感じる瞬間のほうがはるかに多い。たくましい背中！》と吐露。

また、たくさんの景色や人との出会いを一緒に楽しみながら見守りたいと願いを記しています。そして最後は、《忘れないで、どんなに絶望しても世界はうつくしいのよ。愛はきらめき。愛する人生をおくって》と締めくくっていました」（同前）

2021年に一般男性と結婚し、2024年に第1子男児の出産を公表した花乃。息子がすくすくと成長するなか、母は共演者との許されぬ時間を重ねていたと報じられている。

芸能プロ関係者は、これまでの経緯をこう振り返る。

「花乃さんは2017年の退団後、佐藤二朗さんや石野真子さんらが在籍する『フロム・ファーストプロダクション』に所属。2024年4月に独立し、現在は個人事務所で活動しています。

三山さんとは共演中のミュージカル『愛の不時着』で急接近。休演日などに、三山さんが運転するランボルギーニでホテルに向かったことが『文春オンライン』で報じられました。花乃さんも既婚者なら、三山さんも昨年8月に女優・趣里さんとの結婚を発表し、翌9月に第1子誕生を報告したパパ。お互い守るべき家族がありながらの密会でした」

ひるがえって花乃が息子に送ったメッセージだ。

「愛するわが子には『どんなに絶望しても世界は美しい』と願いを託しながら、母自身は人生を大きく揺るがしかねない選択をしていた形です。まだ何も知らない息子さんの心を思うと複雑ですが、『どんなに絶望しても世界は美しい』という言葉は、いつか現実を知る日が来るかもしれないわが子へ向けた、切実な願いにも聞こえます」（同前）

わが子への愛と思いが本物なのは間違いないだろうが――。